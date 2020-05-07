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68萬草間彌生南瓜版畫竟發霉 驚覺仿品怒告

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
草間彌生《南瓜》。示意圖／蘇富比、羅芙奧提供
草間彌生《南瓜》。示意圖／蘇富比、羅芙奧提供

陳姓買家前年花68萬元購買日本知名藝術家草間彌生的南瓜版畫，卻發現版畫上有「霉點」，心生疑惑，他進一步查詢才發現買到的畫作為仿製品，提民事訴訟要求賣家返還68萬元價金，台北地方法院判陳勝訴，可上訴。

陳姓買家提告主張，他2018年2月想買草間彌生、村上隆的版畫，上雅虎拍賣網站搜尋後，和張姓賣家加LINE聯絡，而張指出人在高雄，會請另名章姓男子帶畫作給他看，雙方二度相約看畫，他也南下高雄和張會面，約定以68萬元，購買2幅草間彌生南瓜版畫。

他同年月27日匯款5萬元訂金給張，事後於台北再拿63萬現金交付給章，章也交付2幅南瓜版畫、保證書；他事後發現黃色南瓜版畫上有霉點，心生疑惑，上網查詢後得知黃色南瓜版畫為孔版畫、白色南瓜則為蝕刻版畫，但他收到的均為平版畫，驚覺買到仿製品。

陳姓買家和張相約討論處理版畫霉點問題，當面拆穿版畫為仿製畫，張也允諾返還68萬元，但事後遲遲等不到匯款，他提告要求張、章連帶給付68萬元。

張、章均未到庭也未提出書狀抗辯；法官認為，根據雙方LINE對話、畫作及保證書、雙方在警局協商錄影檔案、申請鑑定的文件，認定張不法侵害陳的財產權。

另章的部分，法官根據對話紀錄，認為是張和陳商談版畫的價格，訂金也是匯入張的帳戶，再者陳發現畫作有異狀也是和張反應，認定張為實際賣畫者，章僅受到指示交付畫作給陳，因此判張應給付陳68萬元，章則免付。

草間彌生 LINE 民事訴訟

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