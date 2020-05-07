快訊

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」遭駁回確定

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內近年最大宗假美鈔案 主嫌認罪獲當庭釋放

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
假美鈔案主嫌廖學鯤獲當庭釋放。記者陳俊智／攝影
假美鈔案主嫌廖學鯤獲當庭釋放。記者陳俊智／攝影

原經營印刷廠的新北男子廖學鯤，涉嫌利用所學技術印製大量假美鈔販售，去年被刑事局查獲時，假鈔面額價值逾美金1092萬元，成為國內近年最大宗偽鈔案；新北地院今天開審理庭，廖男坦承犯行，並請求法院給予交保機會。合議庭評議後，認為相關證據調查完畢，已無繼續羈押必要，最後諭知當庭釋放。

除了廖學鯤之外，同案共犯闞益生、藍上傑、謝文環3人也因證據調查完畢獲釋，但共犯何崇輝因有相關事證待調查，合議庭認羈押原因仍存在，因此裁定羈押禁見；全案將於本月26日續行審理。

檢警調查，廖學鯤（64歲）原在新北市開設印刷廠，10年多前頂讓工廠後，疑向北市同業謝姓男子購買磁性油墨、變色粉等印刷原料，印製百元假美鈔，再透過闞益生等人擔任中、小盤商，以真鈔十分之一的價格銷售。

此外，廖男為了避免查緝，還要求盤商先過濾買家身分，買家得先簽確認購買志願書、附上親筆信，才有辦法進一步談交易；有情資單位退休人員掌握消息，透過友人自謝文環處取得假美鈔後，交付刑事局鑑定偵辦。

案發後，廖男承認販賣，坦言油墨、金粉等物就是用來印製假鈔，但檢方認為偽造有價證券部分仍有疑點，日前先起訴其販賣部分犯行，製造部分另案偵辦。

新北地院今開庭審理販售部分犯行，由於相關證據已調查完畢，合議庭詢問檢辯雙方對於被告羈押與否有無意見，檢方認為有繼續羈押必要，被告5人則爭舉交保機會。

廖學鯤當庭表示「當然不要在押了，我什麼都認了。」但審判長問「認了還是會跑啊！」廖則回答「我不會跑，我都幾歲的人了，還有幾年可以活，跑什麼。」最後獲當庭釋放。

廖學坤獲釋後，面對媒體詢問獲釋心情，他表示「我真的被關太久了」，對於「為何印製假美鈔」、「假美鈔用途」等問題，則回答「現在不要再談這個了，我篤信上帝，不在再談論這個了。」

假鈔

延伸閱讀

時力立委批台電內控失靈 經濟部強調都有通報

檳榔女店員喊「我得肺炎」 搶匪嚇逃小琉球仍被逮

網購5千片醫療口罩牟利 刑事局逮盧男送辦

殺警案被告遭判無罪仍羈押 法界人士：於法有據

相關新聞

68萬草間彌生南瓜版畫竟發霉 驚覺仿品怒告

陳姓買家前年花68萬元購買日本知名藝術家草間彌生的南瓜版畫，卻發現版畫上有「霉點」，心生疑惑，他進一步查詢才發現買到的畫...

國內近年最大宗假美鈔案 主嫌認罪獲當庭釋放

原經營印刷廠的新北男子廖學鯤，涉嫌利用所學技術印製大量假美鈔販售，去年被刑事局查獲時，假鈔面額價值逾美金1092萬元，成...

董娘站路邊手提包被機車勾到摔傷 辦桌阿桑判賠50萬元

彰化市陳姓女子在路邊等丈夫到對向路邊停車，因手提包被路過的機車右煞車把手勾扯，當場跌倒造成右鎖骨骨幹骨折、臉部撕裂傷，陳...

連鎖大賣場採購勾結黑幫 敲詐廠商千萬回扣

國內一家知名連鎖大賣場的韋姓採購主管，與竹聯幫信堂許姓前堂主、林姓幫眾等人勾結，誆騙4家廠商，表示可協助商品上架大賣場5...

警械糾紛回歸國賠 但不溯及太陽花

警察使用警械致人死亡或重傷爭議，行政院拍板回歸國賠！針對警械使用責任歸屬爭議，行政院會7日通過《警械使用條例》修正草案，對違反警械使用規定、侵害人民權益的賠償，將回歸國家賠償機制；並增設「警械使用調查小組」。至於是否回溯太陽花？內政部次長陳宗彥說不會。

花1900萬供養女法師救愛情 法務部女科長違法遭撤職

法務部矯正署女科長張聖照在任職明陽中學和誠正中學副校長期間，因迷信宗教，花1900多萬供養「觀音心法」道場女負責人，卻衍...

印尼看護棄失智老人落跑 高調PO網炫耀落網

高雄市從事看護工作的印尼籍29歲移工「阿伊」，今年4月30日趁張姓僱主出國，偷偷帶走僱主的行李箱和背包逃逸，將張姓僱主失...

接受廠商招待飛長灘島度假 新竹市府工程師自白獲緩刑

新竹市工務處一名鄭姓約聘工程師，任職期間涉嫌收受廠商招待，帶著家人到高雄義大皇家酒店入住一晚要價上萬元的家庭套房，又和老...

農漁產大盜6年偷遍全台魷魚、魚翅 最後仍栽在同個刑警

45歲顏姓男子6年來偷遍全台農漁產品，受害者不計其數，顏男上個月底再度到雲林犯案偷走了大蒜、牛肉，雲林虎尾警察分局偵查隊...

打死81歲老母？子患思覺失調症 說詞難信判無罪

81歲的老太太3年前死亡，陳姓兒子在檢察官偵訊時說曾輕微打傷老母額頭、害她腳骨折，新北地檢署依傷害致死罪起訴，但新北地院認為證據不足，判他無罪。檢方上訴，台灣高等法院認為陳罹患思覺失調症15年，對於如何傷害母親的說詞不明確，檢方也無法舉證陳有傷害致死犯刑，駁回上訴。

郭志剛燒熔蔣公銅像判無罪 法官：正面未損可瞻仰

台灣建國工程隊成員郭志剛，2017年持乙炔噴槍，燒熔、切割陽明山國家公園辛亥光復樓前的蔣公銅像後頸部，警方當場逮補郭和同行的林姓男子送辦。士林地方法院一審判公訴不受理，經檢方上訴，高等法院撤銷發回更審，合議庭認定銅像非公務員職務掌管物品，且正面未受損，仍可供人瞻仰面容，判處無罪。

司改會提陪審 劍青檢改：別偷渡

嘉義殺警案一審判決無罪後，刑事訴訟改革應朝參審或陪審修正議論又起，民間司改會多次發言起爭執。檢察官改革團體劍青檢改今發表聲明，希望民間司改會應立場一貫，不要利用錯判偷渡陪審制。

熱門新聞

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

女碩士弒七旬母 被認定思覺失調一審判18年徒刑

有罪！ 李婉鈺妨害公務、強制未遂上訴遭駁定讞

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

夜店宣傳用女童祼照 盧秀燕：可惡！最重可罰60萬元

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。