國內近年最大宗假美鈔案 主嫌認罪獲當庭釋放

原經營印刷廠的新北男子廖學鯤，涉嫌利用所學技術印製大量假美鈔販售，去年被刑事局查獲時，假鈔面額價值逾美金1092萬元，成為國內近年最大宗偽鈔案；新北地院今天開審理庭，廖男坦承犯行，並請求法院給予交保機會。合議庭評議後，認為相關證據調查完畢，已無繼續羈押必要，最後諭知當庭釋放。

除了廖學鯤之外，同案共犯闞益生、藍上傑、謝文環3人也因證據調查完畢獲釋，但共犯何崇輝因有相關事證待調查，合議庭認羈押原因仍存在，因此裁定羈押禁見；全案將於本月26日續行審理。

檢警調查，廖學鯤（64歲）原在新北市開設印刷廠，10年多前頂讓工廠後，疑向北市同業謝姓男子購買磁性油墨、變色粉等印刷原料，印製百元假美鈔，再透過闞益生等人擔任中、小盤商，以真鈔十分之一的價格銷售。

此外，廖男為了避免查緝，還要求盤商先過濾買家身分，買家得先簽確認購買志願書、附上親筆信，才有辦法進一步談交易；有情資單位退休人員掌握消息，透過友人自謝文環處取得假美鈔後，交付刑事局鑑定偵辦。

案發後，廖男承認販賣，坦言油墨、金粉等物就是用來印製假鈔，但檢方認為偽造有價證券部分仍有疑點，日前先起訴其販賣部分犯行，製造部分另案偵辦。

新北地院今開庭審理販售部分犯行，由於相關證據已調查完畢，合議庭詢問檢辯雙方對於被告羈押與否有無意見，檢方認為有繼續羈押必要，被告5人則爭舉交保機會。

廖學鯤當庭表示「當然不要在押了，我什麼都認了。」但審判長問「認了還是會跑啊！」廖則回答「我不會跑，我都幾歲的人了，還有幾年可以活，跑什麼。」最後獲當庭釋放。

廖學坤獲釋後，面對媒體詢問獲釋心情，他表示「我真的被關太久了」，對於「為何印製假美鈔」、「假美鈔用途」等問題，則回答「現在不要再談這個了，我篤信上帝，不在再談論這個了。」