劍青檢改籲勿用殺警案偷渡陪審 司改會反駁

檢察官改革團體劍青檢改今天呼籲司改會，勿利用殺警無罪的民憤偷渡陪審制。司改會董事長林永頌表示，主張陪審參審共同試行在先，且與殺警案無關，劍青檢改聲明與事實不符。

劍青檢改發布聲明指出，鐵路警察李承翰命案一審無罪，根源問題是保安處分規定老舊，監護上限僅5年，法官「巧婦難為無米之炊」；當前解決方案應是學習先進國家延長監護期限，而非趁亂偷渡無關的陪審制。

劍青檢改表示，民間司法改革基金會一貫主張廢死，經常高喊有罪冤枉，力爭再審改判無罪，今法官判決無罪，司改會明天卻要動員民團包圍立法院、痛斥司法院、疾呼速採陪審制，請問司改會是否反對殺警無罪判決？難道本案以陪審團審理，就能重判被告以平民怨？

劍青檢改還指控，林永頌曾在立院公聽會表示去年與司法院協商，達成參審陪審兩制併行共識，殺警案一審後又說「司法院為何可以自己擅斷排除陪審制？」質疑單一民團如何長驅直入司法院與院長、秘書長「協商」完成修法草案細節？是否有依遊說法申報登記。

劍青檢改呼籲，司改會若不認為嘉義地院法官錯判，便不應利用此民憤機會偷渡陪審，也建議其他民團認清事理，莫輕易跟風起舞，此事件與法官恐龍無關，純粹刑法規定陳舊不足，陪審制不能解決殺警無罪問題，誤導亂推反而延誤台灣病情。

林永頌則表示，從未藉殺警案偷渡陪審制，司改會針對殺警案的聲明也未提及參審或陪審，更何況司改會早在4月27日就召開記者會呼籲陪審參審共同試行，當時也已規劃明天的記者會活動，而殺警案4月30日才一審宣判。

林永頌說，去年是司法院主動邀請司改會討論人民參與審判制度，何來司改會遊說之說。