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警械糾紛回歸國賠 但不溯及太陽花

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
行政院會通過《警械使用條例》修正草案，對警械使侵害人民權益，將回歸國家賠償機制。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
行政院會通過《警械使用條例》修正草案，對警械使侵害人民權益，將回歸國家賠償機制。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

警察使用警械致人死亡或重傷爭議，行政院拍板回歸國賠！針對警械使用責任歸屬爭議，行政院會7日通過《警械使用條例》修正草案，對違反警械使用規定、侵害人民權益的賠償，將回歸國家賠償機制；並增設「警械使用調查小組」。至於是否回溯太陽花？內政部次長陳宗彥說不會。

距上次修法已17年

台北市員警張景義7年前追捕嫌犯，為阻止嫌犯開車衝上人行道而開槍，導致嫌犯死亡，遭以業務過失致死罪起訴纏訟多年，去年5月底才無罪定讞。在張景義無罪定讞將滿週年前夕，內政部指出，距離上次修法已超過17年，社會環境大不相同，對警察執行公務的警械規範不足，欠缺實務功能，因此修正。

內政部表示，這次修正有3大重點，第一，警察人員執行職務因未攜帶警械、未能有效使用警械或認以不使用警械為適當時，得使用其他足以達成目的的物品，且使用時視為警械。第二，內政部應組成調查小組，就所屬人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件的使用時機、過程與相關行政責任進行調查及提供意見。

不回溯太陽花運動

第三則是關鍵第11條的修法，警察依規定使用警械，致人民生命、身體或財產遭受損失時，人民得請求補償；以及，警察執行職務違規使用警械，致侵害人民自由或權利時，依國家賠償法規定辦理。

不過，此修法也有但書，就是警察若出於故意行為所致侵害人民自由或權利時，賠償機關得向其求償。

媒體針對太陽花學運時，警棍使用上也曾遭受質疑，問及是否會回溯調查？陳宗彥回應，這個法律的修正沒有溯及既往的問題，但若司法機關覺得有必要，未來會依照司法機關的囑託進行調查。

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警察 太陽花學運 內政部

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