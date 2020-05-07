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花1900萬供養女法師救愛情 法務部女科長違法遭撤職
法務部矯正署女科長張聖照在任職明陽中學和誠正中學副校長期間，因迷信宗教，花1900多萬供養「觀音心法」道場女負責人，卻衍生債務問題；為掩飾債信不佳，多次偽造不實交易明細的薪資轉帳存摺、職員識別證向地下錢莊借錢。張女還以自己的「成功經驗」教朋友借貸，監察院認為她違反公務員服務法而彈劾，公務員懲戒委員會判撤職並停止任用1年。
張聖照（52歲）因感情受挫，獲道場負責人顏伶軒協助而挽回男友，她成為信徒，7年內匯款1900多萬供養。後來張女覺得被騙，還告顏女詐欺，但顏女獲不起訴處分。而張女幫助犯行使偽造私文書罪，高等法院判她3月徒刑，得易科罰金定讞。
監察院彈劾案文指出，張聖照2008年間結識顏伶軒，奉獻金額逾1900萬元，她抵押母親名下房產借款因應，與家人鬧翻。張女擔任明陽中學副校長期間向地下錢莊借款，負債累累，但她薪資誘因遭強制扣款而債信不佳，迫於還款壓力，她多次偽造文書向錢莊借貸。
2016年3月間，張女得知王姓女友人也有信用不佳的借款問題，卻沒有以本身背負重利的經驗勸阻，反而還「傳授經驗」，居中介紹代辦人員和錢莊業者，協助王女用不法手段借款。
監委蔡崇義、林雅鋒調查時，張聖照坦承偽造文書、協助友人借貸。監委認為明陽中學和誠正中學是法務部矯正署轄屬矯正學校，她身為副校長，負責矯正、教育迷途少年，卻沒以身作則，嚴重影響機關信譽。公懲會認定有懲戒必要，判撤職並停止任用1年。
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