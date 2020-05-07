接受廠商招待飛長灘島度假 新竹市府工程師自白獲緩刑

新竹市工務處一名鄭姓約聘工程師，任職期間涉嫌收受廠商招待，帶著家人到高雄義大皇家酒店入住一晚要價上萬元的家庭套房，又和老婆飛菲律賓長灘島度假，今天被新北地院依不違背職務收受不正利益罪判處2年徒刑，緩刑4年，另須支付公庫30萬元，提供100小時義務勞動。

判決指出，鄭男2014年到2016年間曾在新竹市工務處擔任約聘工程師，負責土木建築工程業務和道路工程監造監督等工作，因辦理「新竹市政府廳舍空間調配置工程」、「新竹市政府社會處辦公空間整修工程」2項採購案而與行賄廠商的李姓男子有接觸。

李男行賄前已取得標案，只是為求採購案請款順利，所以用國內外旅遊的住宿和機票作為招待，想討好鄭男。他2016年1月間先是幫鄭男一家五口支付了2萬多元的住宿費，隔沒幾天又基於個人宗教信仰活動與出國行程衝突，將長灘島自由行機票讓給鄭男夫婦，還幫對方刷了3萬多元的旅行社尾款。

案發後，鄭男坦承不諱，並繳回犯罪所得7萬餘元。法院考量他任職市府期間工作表現良好，考核屢獲甲等，與妻離異後須照顧中風父親和3名年幼子女，再審酌他沒有前科，又是一時失慮觸法，應已知所警惕，因此宣告緩刑，以勵自新。