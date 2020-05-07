農漁產大盜6年偷遍全台魷魚、魚翅 最後仍栽在同個刑警

45歲顏姓男子6年來偷遍全台農漁產品，受害者不計其數，顏男上個月底再度到雲林犯案偷走了大蒜、牛肉，雲林虎尾警察分局偵查隊長李志文調閱監視器立即認出曾逮過的顏男，上月底報請雲林地檢署將顏逮捕到案，警方也呼籲被害人出面指認。

臉書社團虎尾人站出來上個月27日有被害人貼文說，在自己門口曬的大蒜被人偷走，並附上嫌犯作案過程畫面，李志文蒐集事證時，一眼就認出顏男，李說，他4年前還在台西分局任職時，顏男曾偷了28斤烏魚子被他逮捕，顏嫌後來入監服刑，去年甫出獄就又犯下竊案。

李志文表示，顏男才剛出獄就犯下47起假買賣真竊盜案件，顏鎖定中南部農業縣市，主要偷竊烏魚子、乾魷魚、魚翅、香菇、蒜頭等農漁產，顏在上月28日已被拘提到案，檢方也向法院聲請羈押獲准。