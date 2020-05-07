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挾怨檢舉診所占騎樓設篩檢站？ 法官認男有舉報權免罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南簡易庭認吳的舉報行為縱認與診所不讓其進入看診有關連，也不符社維法處罰藉端滋擾特定處所的要件，因此裁定不罰。圖／本報資料照
台南簡易庭認吳的舉報行為縱認與診所不讓其進入看診有關連，也不符社維法處罰藉端滋擾特定處所的要件，因此裁定不罰。圖／本報資料照

新冠肺炎疫情防疫升級，吳姓男子2月10日11時前往台南市東區一中醫診所就診，因當日預約已滿且拒不配合檢疫，撥打110報案檢舉該診所占據騎樓，設置發燒篩檢站，警方認他涉藉生事端，已妨害該診所正常營業，違反社會秩序維護法函送法辦，台南簡易庭認他的舉報行為，縱認與診所不讓其進入看診有關，但與社維法處罰藉端滋擾特定處所要件不符，裁定不罰，可上訴。

警詢中，吳指出，2月10日就診所在騎樓擺放一張桌子及以繩索圍住騎樓3×2公尺範圍，有妨礙通行之虞而撥打電話，報警檢舉。警方提供員警微型攝影機影像檔譯文、診所中醫師訪查表及現場照片等資料佐證。

然而，吳否認藉端事端滋擾公司行號，他說，僅與店家講到口罩及預約事項問題，之後就離開診所3公尺以上，並未有騷擾店家行為。

台南簡易庭認為，吳雖承認因診所不讓他進入看診，才打電話檢舉店家不能把騎樓圍起來禁止民眾停車，也不能擺放桌椅等語。法官認他行使一般用路人就違規占用騎樓的舉報權，至於警方接獲吳報案後，對於該診所是否有妨礙通行情事，是警察機關依職權應予調查事項，並依當時情況給予適當裁處。

台南簡易庭指出，縱使警察機關事後認定僅需對該診所進行勸導，也不能據此否定吳有向警察機關舉報的權利。吳的舉報行為縱認與診所不讓其進入看診有關連，也不符社維法處罰藉端滋擾特定處所的要件，因此裁定不罰，可上訴。

警察 中醫 新冠肺炎

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