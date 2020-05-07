涉拷貝「承德艦」130件機密 海軍士官長判刑1年半

高雄檢調前年意外追查出，海軍洪姓士官長涉嫌多次潛入承德艦戰情室，暗自拷貝電腦通信程式，作案時間長達15年，隨身碟中存有130多項國防機密檔案，高雄高分檢依外患罪嫌起訴。高雄高分院今天上午依無故取得公務電腦電磁紀錄罪，判處洪有期徒刑1年半，可上訴。

檢方指出，洪姓士官長（42歲）從1998年起在海軍艦指部124艦承德艦服役，一路從中士修護士、上士修護士、上士副班長升到資系士官長，負責保養、維修艦上無線電及天頻系統衛星通信設備；然而，洪卻在2003年10月7日「維修電腦」時，從承德艦戰情室內拷貝「安迅六號」通信程式到自己硬碟。

檢方追查發現，洪之後又用相同手法，拷貝「安迅六號」、「安迅七號」兩部電腦資料，最後一次拷貝紀錄顯示在2017年1月20日晚間；作案時間長達15年，洪住處內的外接硬碟內存有大量軍事資料，檢方依國防部政治作戰局機密等級，認定當中128個檔案是「國家機密亦屬軍事機密」、另2個檔案是「國家機密亦屬國防機密」，懷疑洪有特殊目的。

洪在偵查時承認多次進戰情室拷貝及收集電腦通信程式，但辯稱是維修時「習慣性備份」，否認刻意竊取或外洩機密，但事發後，洪已遭撤職。高雄高分檢依外患罪收取國防祕密等起訴洪，請求法院從重量刑。