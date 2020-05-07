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府秘書長委任提告 他跨入總統府圍籬判拘59日
劉姓男子進入總統府圍籬，憲兵將他移送法辦。偵查中，總統府秘書長委請憲兵提告，劉被檢方聲請簡易判決處刑；台北地院審理，今天依「侵入建築物附連圍繞之土地」罪，判劉拘役59日，得易科罰金5萬9000元。可上訴。
由於劉所犯罪名為告訴乃論罪，憲兵報案也無權提訴，台北地檢署發函總統府詢問有無給憲兵委任狀，之後由總統府秘書長陳菊委請憲兵向台北市警中正第一分局提告。
檢方指控，劉姓男子2019年11月3日晚間11時2分，自台北市長沙街口往博愛路方向行走，靠近總統府後方北苑車道口時，經簡姓憲兵制止前進，仍翻越車道口的石墩，進入總統府圍籬內，被憲兵逮捕，檢警偵辦，劉自白、認罪。
判決說，劉進入總統府車道，但未進入總統府建築物內，犯侵入建築物附連圍繞之土地罪；他經憲兵制止靠近不聽勸，欠缺尊重他人安寧、隱私的觀念，不過已坦承犯行，判他拘役。
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