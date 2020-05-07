700公噸廢鋁爐渣與集塵灰廢棄物 假處理真堆置業者遭訴

南投縣人豪鋁業公司老闆江人参 、江國文父子，為圖減省廢爐渣、集塵灰的清理費用，從2018年7月至2019年11月止，涉嫌交由未領有清除處可的中市沙鹿區亞家股份有限公司堆置，總計達700公噸，減省1256萬元的清除處理費用，台中地檢署今天依違反廢棄物清理法等罪將江文参父子、以及亞家公司老闆張家銘等人起訴。

檢察官黃嘉生表示，廢鋁爐渣在我國屬一般事業廢棄物，但因遇水容易產生化學變化，有高度易燃性、刺激性、對人體有害、具溶出性，若不當處置可能會污染環境或導致形成有毒惡臭氣體，威脅環境安全，須交由具備專業處理能力，領有廢棄物清除、處理許可文件者妥當清除處理。

人豪鋁業公司江姓父子及張家銘等不法清除處理 業者為圖私利，以全體國人之健康安全及生態環境之永續發展等公眾利益為賭注，將高達700公噸之廢鋁爐渣與集塵灰廢棄物任意堆置及處理，更以不實申報掩飾犯行，檢察官請法官妥適量刑。

本案是由中市環保局人員，於2019年6月間稽查發現亞家公司堆置197公噸的廢鋁爐渣，檢警經長時間蒐證，查出該廢鋁爐渣係來自從事鋁二次冶煉、資本額達1.3億且通過ISO9001認證的人豪鋁業公司南投廠載運而來，遂透過環保署中區督察大隊全面清查人豪鋁業公司廢棄物處理流程。

至2019年11月27日同步搜索南投縣人豪鋁業公司、中市沙鹿區亞家公司，並針對所扣得手機、監視器等證物送本署數位採證室進行即時採證分析，因而得以向法院聲請羈押人豪鋁業公司實際負責人江人参獲准。

江姓父子得知亞家公司於2019年6月間為臺中市環保局人員稽查查獲後，為製造合法之假象，竟於同年8月間，向南投縣環保局申請變更廢棄物清理計畫書之製程方式，誆稱已有先進技術足使製程中所產出之廢鋁爐渣全數透過廠內設備循環再利用，而不會再有D-1201廢鋁爐渣產出，經該局同意核備其廢清書之變更。人豪鋁業公司即再另覓其他業者合作非法處理所產生之D類廢棄物。

檢察官查出，人豪公司負責人江姓父子為掩飾將廢鋁爐渣交給非法業者亞家公司處理，自2017年間開始向環保署電子申報系統不實短報製程所產出之廢鋁爐渣及集塵灰實際產出量。