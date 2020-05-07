妨害公務小心了！政院通過加重刑責 最多關5年

行政院會今通過刑法部分條文修正草案，為加強公務員執法安全，對妨害公務加重處罰，若駕車或駕駛其他動力交通工具，以及用兇器或其他危險物品對公務員施暴，刑度從最高3年有期徒刑提高到5年有期徒刑；另外也增訂網路賭博罪，草案將送立法院審議。

法務部表示，鑑於妨害公務案件數量逐年攀升，犯罪手段及結果益趨嚴重，導致員警或其他公務員執行職務之風險及人身安全之威脅大幅增加，本次修正妨害公務罪章相關規定，於刑法第135條增訂「加重妨害公務罪」，行為人以駕駛動力交通工具或意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品，對公務員施強暴脅迫者，予以加重處罰。

法務部檢察司司長林錦村出席行政院院會後記者會時表示，這次修法重點有幾個，第一是刑法第135條增訂「加重妨害公務罪」，行為人駕駛汽車等動力交通工具，或刀子等兇器或其他危險物品，對公務員施強暴脅迫者，予以加重處罰，由現行最高3年有期徒刑提高到5年有期徒刑。

第二則是修正刑法第136條公然聚眾的要件，行為人在公共場所聚集3人以上進行強暴脅迫行為，即給予處罰；也增訂網路賭博罪，未來若以電信設備、電子通訊、網際網路等賭博，例如利用手機或電腦簽賭，將予以處罰。

另外，現行刑法規定，任何假釋中人若犯罪，不論輕重，一律撤銷假釋，必須關回監獄，這次修法也給了彈性。林錦村表示，為使受刑人順利復歸社會，落實司改國是會議決議，修法增訂撤銷假釋的裁量機制，如果假釋期間犯罪，被法院判刑超過6個月，一定撤銷假釋；但如果犯罪是被判6個月以下，就可以有裁量權。