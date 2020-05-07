到柬埔寨開超商、嬰兒用品店 建商詐3百萬遭判刑2年

陳姓建商自組詐騙集團，民國107年陸續以在柬埔寨開嬰兒用品店與超商、投資外匯車為由邀吳姓友人創業，陳誆稱開超商每間每月可有3萬元美金利潤，投資外匯車砸40萬元僅一個月就能賺到80萬元，成功從吳身上詐得300多萬元；新竹地院審理終結，依兩個詐欺取財罪判陳應執行有期徒刑2年。

經查，陳有詐欺前科，於107年3月以電話、LINE向吳姓友人誆稱要在柬埔寨金邊投資開設嬰兒用品店，邀吳一起創業投資，之後又稱可先投資外匯車，投資40萬元僅需一個月就可能回80萬，吳不疑有他，立刻將40萬元交給陳指定收款的車手。

之後，陳食髓知味，又向吳誆稱可在柬埔寨開超商，因父親在當地有間建設公司，人脈很廣很熟，若投資開一間超商每月可有3萬元美金利潤，不過投資一間店需要210萬元資金，另需給付簽約金、架設硬體設備、進貨等成本，一連串的謊言將吳騙得團團轉，前後總共將330萬元交給陳。

法官認為，陳男年輕力壯具謀生能力，卻不以合法途徑賺取錢財，且自104至106年間已陸續詐騙多名被害人遭判刑，竟不知悔悟，又萌生貪念，詐欺吳男財物，損害吳財產法益，造成社會信任感危機，影響交易秩序，審酌依兩個詐欺取財罪各判有期徒刑7月、1年9月，應執行2年。