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A補助涉貪！屏東前市長林亞蒓更一審改判更輕

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
屏東市長林亞蒓因涉貪停職，是屏東縣本屆第7個因當選無效或涉案遭停職的鄉鎮市長。 圖／報系資料照
屏東市長林亞蒓因涉貪停職，是屏東縣本屆第7個因當選無效或涉案遭停職的鄉鎮市長。 圖／報系資料照

屏東前市長林亞蒓10多年前曾任議員，卻涉嫌與丈夫藍俊良巧立親子文化協會、才藝創作服務協會等團體，從中貪汙牟取959萬8千元地方政府補助款。高雄高分院前年二審逆轉輕判林亞蒓夫婦8年半、7年10月徒刑，各褫奪公權5年、4年，今天上午更一審撤銷均改判7年10月、褫奪公權5年，可上訴。

林亞蒓夫婦知道縣政府有編列補助民間團體活動、設備等預算經費，且縣議員每年度都有補助款建議權；夫婦倆遭控訴，由藍俊良在2006年間虛辦新世紀婦女協會、希望工程協會、親子文化協會、終身學習協會、才藝創作服務協會，林亞蒓再利用縣議員力量建議補助，讓該些協會順利獲得補助款。

全案直到2014年底屏東市長選舉期間，林亞蒓遭對手陣營爆料而東窗事發。檢審調查，藍俊良設立的5個協會根本沒舉辦任何活動、或購買設備，卻捏造各項會議文書，並透過第三人開立不實發票；補助款實際上卻拿來買各種電腦設備、高爾夫球具、免治馬桶等私人用品。林亞蒓在8年內共建議補助該些協會高達556萬元設備費。

檢審認為，林亞蒓、藍俊良共謀詐取959萬8千元補助款，屏東地院一審依貪汙治罪條例，分別判林亞蒓夫婦應執行有期徒刑16年，褫奪公權5年。高雄高分院二審考量兩人全數繳回不法所得，改輕判林亞蒓有期徒刑8年半、褫奪公權5年，藍俊良有期徒刑7年10月、褫奪公權4年。

二審合議庭認為，藍俊良虛偽成立民間團體，巧立名目詐取補助款供自己家庭生活、娛樂花用，「將縣府編給民間團體申請費用充做自己提款機」；林亞蒓身為民意代表，本應代替人民監督屏縣府，卻擅自利用建議補助款機會，應丈夫要求出具議員建議箋，詐取補助款，敗壞官箴。

屏東 親子 貪汙

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