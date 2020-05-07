陪審制花錢 前大法官：幻象戰機少摔兩架就有

三年前司改國是會議為了刑事審判制度，要採參審制或是陪審制相持不下，司法院後來採類似參審的「國民參與刑事審判（國民法官）」制度，支持陪審制的民間團體反彈。立法院日前將國民參與刑事審判法草案和時代力量所提的刑事陪審法草案交由黨團協商，司法及法制委員會今開公聽會討論最適合我國的國民參與審判制度究竟為何。

司法院的國民法官制度是針對10年以上重罪，採3名職業法官、6名國民法官「合審合判」，就事實認定、適用法律和科刑，共同討論、表決；但在認定有罪與否時，除要三分之二以上同意，且須至少一名職業法官贊成。時力的陪審法則針對最輕本刑3年以上有期徒刑案件，由9名陪審員組成的陪審團「獨立決定」被告是否有罪，法官負責量刑。

召委李貴敏表示，制度的選擇是個議題，她希望贊成陪審、參審的雙方說明應一制或兩制併試行

律師張永宏指出，陪審團原則上不參與量刑，無法於量刑時反映國民正當法律感情，且陪審團作出無罪判決後，檢察官幾乎無法上訴救濟。張質疑人民真的要陪審制嗎？會不會是渴望「包青天」般的制度？但這會比現制更好嗎？張認為可以試行陪審或參審制，但千萬不能兩制併行。

陪審團協會副理事長張靜表示，台灣人民不信任司法、不相信法官的比例相當高，但人民的教育水準還比美國來得高，台灣沒有嚴重的種族、性別歧視問題，依台灣國情，採陪審制比參審制好，且「人民不需要準備」。協會創會理事長鄭文龍認為，若要真改革，就要「好好改」，不要有改就好、改壞的、改假的；他批司法院與民意作對、唯我獨尊。鄭以殺警案為例，認為庶民的意見難道不重要？指法律就是生活。

鄭文龍再指，日本採參審制，但858件案件中，904名被告中有903名有罪，定罪率維持在99.889%,而33%的人認為「有一點」被誘導，6%覺得「有」被誘導，他質疑民進黨團擔得起這個責任嗎？

東海大學法律系教授劉芳伶痛批鄭文龍提出不正確的資訊，在國會殿堂上這些不正確的資訊竟然一再散布，這樣的公聽會有何意義？劉芳伶說，法律的理論很重要，法律怎能說不需要高深的理論？陪審經典名片「十二怒漢」可以讓民眾思考若人民沒有參與的熱情，也同樣會造成災難，但參審制此時災難的規模與程度會相對地低落於陪審制。

律師尤伯祥認為參審、陪審兩制併行試辦是不得已的選擇，民主的問責和控制相當重要，但過去十年來司法院的政策選擇都沒有「讓人民選擇」，以至於沒有陪審制的空間。

前大法官許玉秀認為，外界認為陪審制耗錢，她說「幻象戰機少摔兩架就有」，她主張先試陪審、再試參審，法官必須改變。

法務部次長蔡碧仲表示，陪審、參審都是良好的制度，司法院選擇符合符合我國民情的參審制，法務部贊同並建議逐年檢討、適時修正。司法院秘書長林輝煌表示，不適合採兩制併行，因這將產生差別待遇，也會鼓勵被告投機應訴，同時也耗費司法資源。