快訊

109會考衝刺／英語科學會四大絕招 不怕英聽取消

有罪！李婉鈺妨害公務、強制未遂 上訴遭駁定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有罪！ 李婉鈺妨害公務、強制未遂上訴遭駁定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
新北市前議員李婉鈺。圖／報系資料照片
新北市前議員李婉鈺。圖／報系資料照片

新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，鄰居受擾報警，她與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突，被依強制未遂、妨害公務罪送辦。台北地院依妨害公務罪判李女4月徒刑，強制未遂罪部分處拘役20日，皆可易科罰金。李女和檢方皆上訴，高等法院今駁回上訴定讞。

台北地檢署起訴指出，2017年11月28日晚上9點，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴但遭拒，29日凌晨酒後到張家按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。李女要張碩文的妻子開門，並交代張的行蹤，張妻不願開門。沈姓鄰居制止李女擾鄰，兩人口角，李女賞人巴掌；警員王重羲、林泰安上前勸阻，王也遭摑。

李婉鈺批檢察官羅織事實，指她找張碩文喝酒沒約到才去按電鈴是臆測。北院認為李女身為市議員，行為卻公然挑戰國家法治，判她4月徒刑與拘役20日。李女認為判決不公，一審後在臉書抒發情緒，檢方認為她在審理期間向員警道歉，事後卻改變態度，認為道歉只是虛應故事「表現不一」，以量刑太輕等理由上訴。

高院開庭時，李婉鈺表示警員林泰安從後方架住她，王重羲的手卻在她胸前「游移來、游移去」，一審判她妨害公務部分，沒一併考量警察的態度，她才在臉書上抒發；強制未遂部分，她解釋是基於「關心」才前往張家，沒有犯意。

李婉鈺表示，因警員王重羲說「幹，我要把事情鬧大」，她又遭王觸碰胸部，覺得很不舒服，她要求對方不准刪、動密錄器，雙方才起衝突，她遭打、踹。李女說，警方聲稱拉扯時的畫面「不見了」，她覺得蠻扯的，事件起因是王對她「做了很過分的事」，她希望還原真相。

律師許富雄說，衝突要看時空背景，執法的警察應該公允、客觀，而不是講帶情緒性的話。高院今則維持一審見解，駁回雙方上訴。

李婉鈺小學五年級即認識張碩文，她透漏張小時候為了學畫畫而到北港就讀，當時張家境不好，衣衫破破的又「臭頭」，被同學排擠，她還仗義要大家和張一起玩，要算是她「罩」張碩文，外人不了解兩人的交情，卻曲解成她找張碩文喝酒遭拒。

新北市前議員李婉鈺。資料照片。記者王宏舜／攝影
新北市前議員李婉鈺。資料照片。記者王宏舜／攝影

張碩文 李婉鈺 妨害公務

延伸閱讀

通緝犯踹3警呼巴掌 思覺失調判無罪

掏空案更2審逆轉 游淮銀無罪

李天鐸指館長有7前科出包判賠30萬 想減5萬和解

通緝犯涉毆警成傷 因思覺失調症判無罪

相關新聞

有罪！ 李婉鈺妨害公務、強制未遂上訴遭駁定讞

新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，鄰居受擾報警，她與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突，被依強制未...

夜店宣傳用女童祼照 盧秀燕：可惡！最重可罰60萬元

台中市有夜店業者，在網路宣傳照中放置女童裸露照，引發各界關切，台中市政府警察局立即要求業者下架網路宣傳照。市長盧秀燕表示...

撕毀成大連儂牆海報被送辦 7旬翁挨罰5000元

台南市成功大學光復校區西側圍牆設置連儂牆，去年10月遭人撕毀20張反送中留言字條及海報，警方據報後，調閱路口監視器清查，...

基隆民宅法拍爭議 郵局存款有多少？1本存摺2種解讀

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，三代家人同住的房子被行政執行署拍賣，引發爭議。執行署列出陳還曾欠繳綜合所得所案...

殺警無罪後司改會提「陪審」 劍青檢改：別偷渡！

嘉義殺警案一審判決無罪後，刑事訴訟改革應朝「參審」或「陪審」制度修正議論又起，民間司改會多次發言起爭執；檢察官改革團體「...

夫與小三、援交妹、前女友情感糾葛 妻以夫花心求償

少婦小婕不滿丈夫胡男與小三小梅通姦外，還與援交妹小蘭不當交往，甚至還企圖說服前女友小菊與他復合，憤而請求損害賠償，胡男否...

警械違規使用 擬回歸國賠機制 設調查小組

台北市警察局萬華分局員警張景義七年前追捕黎姓竊嫌時，為阻止黎男開車衝向人行道，開槍導致黎男死亡案，引發不少爭論，行政院會今將討論「警械使用條例」部分條文修正草案，擬讓人民對警察違反警械使用規定、侵害人民權益的賠償，回歸國家賠償機制，並增設「警械使用調查小組」，協助調查真相。

只為借郵票…虐死童凶手押看守所 遭殺父犯連續掌摑

共同虐死表妹女兒的女子薛彗昀，去年底羈押台南看守所時，因不願借郵票給舍友，遭縱火燒死父親的劉姓女子打巴掌，薛女提告，警方入所製作筆錄時，劉女公然二度掌薛女巴掌，再承認犯行；台南地院依傷害罪判劉女拘役四十天、得易科罰金，可上訴。

8月嬰多病哭鬧 母失控打死

吳姓婦人懷孕生下早產男嬰，男嬰先天心血管、肺部等疾病常手術復健，吳婦產後壓力情緒低落，在兒子八個多月哭鬧時，失手打斷肋骨、肝臟破裂送醫不治；檢方依傷害致死等罪嫌起訴吳，考量她照顧重症新生兒不易，建請法院量處適當之刑。

通緝犯踹3警呼巴掌 思覺失調判無罪

黃姓女通緝犯二年前被洪姓等三員警逮捕時，先揮員警巴掌，被上銬後又對員警拳打腳踢，被依妨害公務罪嫌起訴；嘉義地院根據醫院鑑定，黃女罹患「妄想型思覺失調症」，昨判無罪，令進相當處所監護一年。可上訴。

掏空案更2審逆轉 游淮銀無罪

前台東企銀董事長游淮銀因違反商業會計法，一、二審被判6年有期徒刑，更一審改判5年6個月，游不服上訴，日前更二審改判無罪。花蓮高分檢表示，尚未收到判決書，待收到判決書後，再研議是否上訴。

檳榔女店員喊「我得肺炎」 搶匪嚇逃小琉球仍被逮

呂姓男子今年2月18日凌晨3點多，涉持刀搶劫前鎮區一間檳榔攤，唯一在店內的黃姓女店員嚇得驚慌失措，趕緊大喊「我有得武漢（...

熱門新聞

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

影／遭惡老闆凌虐截肢 少年：媽抱歉讓您擔心了

新莊居家檢疫男子猝死 新冠肺炎採檢結果為陰性

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

通緝犯對員警巴臉拳打腳踢判無罪 因患「思覺失調症」

衝公所申辦紓困 酒店小姐「被打槍」氣噗噗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。