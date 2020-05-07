有罪！ 李婉鈺妨害公務、強制未遂上訴遭駁定讞

新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，鄰居受擾報警，她與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突，被依強制未遂、妨害公務罪送辦。台北地院依妨害公務罪判李女4月徒刑，強制未遂罪部分處拘役20日，皆可易科罰金。李女和檢方皆上訴，高等法院今駁回上訴定讞。

台北地檢署起訴指出，2017年11月28日晚上9點，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴但遭拒，29日凌晨酒後到張家按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。李女要張碩文的妻子開門，並交代張的行蹤，張妻不願開門。沈姓鄰居制止李女擾鄰，兩人口角，李女賞人巴掌；警員王重羲、林泰安上前勸阻，王也遭摑。

李婉鈺批檢察官羅織事實，指她找張碩文喝酒沒約到才去按電鈴是臆測。北院認為李女身為市議員，行為卻公然挑戰國家法治，判她4月徒刑與拘役20日。李女認為判決不公，一審後在臉書抒發情緒，檢方認為她在審理期間向員警道歉，事後卻改變態度，認為道歉只是虛應故事「表現不一」，以量刑太輕等理由上訴。

高院開庭時，李婉鈺表示警員林泰安從後方架住她，王重羲的手卻在她胸前「游移來、游移去」，一審判她妨害公務部分，沒一併考量警察的態度，她才在臉書上抒發；強制未遂部分，她解釋是基於「關心」才前往張家，沒有犯意。

李婉鈺表示，因警員王重羲說「幹，我要把事情鬧大」，她又遭王觸碰胸部，覺得很不舒服，她要求對方不准刪、動密錄器，雙方才起衝突，她遭打、踹。李女說，警方聲稱拉扯時的畫面「不見了」，她覺得蠻扯的，事件起因是王對她「做了很過分的事」，她希望還原真相。

律師許富雄說，衝突要看時空背景，執法的警察應該公允、客觀，而不是講帶情緒性的話。高院今則維持一審見解，駁回雙方上訴。