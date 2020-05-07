撕毀成大連儂牆海報被送辦 7旬翁挨罰5000元

台南市成功大學光復校區西側圍牆設置連儂牆，去年10月遭人撕毀20張反送中留言字條及海報，警方據報後，調閱路口監視器清查，傳喚一名70多歲吳姓老翁到案，他坦承撕毀海報，表示是捍衛行路權，檢方依毀損罪起訴，台南地院認吳犯毀損罪，處罰金5000元，可上訴。

吳表示，人民有向公眾表達意見的自由，公眾也有看或不看、聽或不聽的自由；大學核准在路旁圍牆張貼海報文宣，最慢應於核准活動開始前一天，至少應在受影響路段的兩端，公告經核准的活動名稱、使用路段及期間，或直接在海報文宣上蓋用管理單位核准章並標明活動名稱、期間及範圍，保障行人不受干擾行路權。

他認為，該海報並無學校管理單位的核章，外觀上屬違法張貼，理應清除；他撕毀海報是基於正當防衛行人的行路權，應當無罪。

台南地院認為，學生向校方申請，獲准在校區圍牆上張貼海報，用以表達對於當時香港抗爭活動的支持，屬於合法張貼，縱使吳認為海報張貼有違法之虞或學校准其張貼有所行政疏失，也應向校方反應，而非擅自加以撕除。

且行人的用路權，在於所行道路自由通行的權利，而正當防衛是對於現在不法的侵害，出於防衛自己或他人權利的行為，學生在圍牆上張貼海報，並無不法可言，客觀上也未妨害往來行人的自由通行，吳以受有干擾為由，主張其行路權遭受侵害，進而以正當防衛作為抗辯，實屬無稽。這與一般室外的集會遊行，本質上也不同。

台南地院審酌，吳任意撕毀學生獲准張貼在大學校區圍牆的海報，漠視他人財產權益，也不尊重他人言論自由，所為不當，且犯後以捍衛行路權置辯，顯然曲解法律。