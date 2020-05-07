基隆民宅法拍爭議 郵局存款有多少？1本存摺2種解讀

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，三代家人同住的房子被行政執行署拍賣，引發爭議。執行署列出陳還曾欠繳綜合所得所案件、存款只有195元等資訊，澄清外界誤解。陳青旭今秀出存摺，證明確有存款被強制行，並稱不知道欠繳綜所稅的事，將到國稅局查清楚。

陳青旭未繳交通罰款，名下房子被法拍，家人面臨流離失所困境，法律學者陳志龍等人出面聲援。陳向執行署宜蘭分署聲明異議，全案已送到執行署調查。陳青旭也向監察院陳情，監委今天將到宜蘭分署聽取報告。

執行署指出，經宜蘭分署向中華郵政調取陳的存款交易明細，發現義務人存款餘額，自2014年6月21日至今年2月24日間僅195元，與陳向媒體聲稱存款餘額有4萬餘元，足供宜蘭分署執行非事實。

陳青旭今早出示郵局存摺表示，2014年2月26日最後一筆強制執行扣款6352元，餘款還有4萬1584元，後來才領到剩1百多元。至於欠繳綜所稅的事，他聽了一頭霧水，將到國稅局問明原委。