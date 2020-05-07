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殺警無罪後司改會提「陪審」 劍青檢改：別偷渡！

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

嘉義殺警案一審判決無罪後，刑事訴訟改革應朝「參審」或「陪審」制度修正議論又起，民間司改會多次發言起爭執；檢察官改革團體「劍青檢改」今天發表聲明，籲民間司改會應立場一貫，不要利用錯判偷渡陪審制。

聲明說，嘉義地院判決殺警被告無罪，根源問題是刑法保安處分規定太過老舊，美國加州對無罪的殺人精神病患，可以判送精神病院同等法定最重本刑，紐約州和德國的監護隔離甚至沒有期限，當前解決方案，不是胡亂責怪法官，而該盡快修正刑法，而非趁亂偷渡陪審制。

刑法有闕漏，如廚師炒菜時，因材料不足煮得難吃被罵。這時應該趕快提供材料才對，若不提供材料卻說要找十個人一起進來炒，不是很愚蠢嗎？民間司改會不去提議修法，跳針說要陪審制，這對台灣有幫助嗎？

劍青檢改認為，民間司改會一貫主張廢死，經常高喊有罪冤枉，力爭再審改判無罪，法官對殺警案判決無罪，卻動員上百民團包圍立法院、痛斥司法院，「這是民間司改會的立場？還是借助民憤之機，趁亂推動陪審制？」

民間司改會董事長林永頌律師4月23日立法院公聽會上，公然稱在去年1月與司法院進行協商，雙方已達成參審陪審兩制併行之共識，且已研擬條文完成，司法院現在竟然違背承諾，不支持陪審云云。

不過，殺警無罪案引發喧然大波後，林永頌又代表司改會在立法院前說「司法院為何可以自己擅斷排除陪審制？」、「司法院這種害怕人民的態度是錯的」，竟毫不遮掩大言介入修法，令人驚愕；單一民團竟能長驅直入司法院與院長、秘書長平起平坐？平等「協商」完成陪審制修法草案細節？身為法律團體應說明清楚。

劍青檢改呼籲，民間司改會若不認為嘉義地院法官錯判，便不應利用民憤偷渡陪審，建議其他民團認清事理；此事件與法官「恐龍」無關，純粹刑法規定不足，陪審制不能解決殺警無罪問題，誤導亂推反而延誤台灣病情，釀成更大災難。

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