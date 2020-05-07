趁殺警無罪「偷渡」陪審？ 劍青檢改呼籲別錯上加錯

三年前司改國是會議為了刑事審判制度要採參審制或是陪審制相持不下，司法院後來採類似參審的「國民參與刑事審判（國民法官）」制度，支持陪審制的民間團體反彈。立法院日前將國民參與刑事審判法草案和時代力量所提的刑事陪審法草案交由黨團協商，司法及法制委員會今開公聽會討論最適合我國的國民參與審判制度究竟為何。

檢察官改革團體「劍青檢改」今則發出聲明，直指民間司改會立場要一貫，勿利用殺警無罪民憤「偷渡」陪審。

二、刑法闕漏，就如廚師炒菜時，因材料不足煮得難吃被罵。這時應該趕快提供材料才對，若不提供材料，卻說要找十個人一起進來炒，這不是很愚蠢嗎？民間司改會不去提議修刑法，卻跳針說要陪審制，這對台灣有幫助嗎？

三、人貴誠信，前後一貫，團體尤然。民間司改會一貫主張廢死，經常高喊有罪冤枉，力爭再審改判無罪，謂之「保障人權」。今法官判決無罪，民間司改會卻動員上百民團包圍立法院，痛斥司法院，疾呼速採陪審制，請問民間司改會是否反對該無罪判決？難道本案以陪審團審理，就可以重判被告以平民怨？這是民間司改會的立場？還是借助民憤之機，趁亂推動陪審制？

四、民間司改會董事長林永頌律師於4月23日立法院公聽會上，公然稱：其在去年1月與司法院進行協商，雙方已達成參審陪審兩制併行之共識，且已研擬條文完成，司法院現在竟然違背承諾，不支持陪審云云。近日殺警無罪案引發喧然大波後，林永頌律師又代表司改會在立法院前說：「司法院為何可以自己擅斷排除陪審制？」、「司法院這種害怕人民的態度是錯的。」竟毫不遮掩大言介入修法，令人驚愕。單一民團竟能長驅直入司法院與院長、秘書長平起平坐？平等「協商」完成陪審制修法草案細節？是否有依《遊說法》第13條、第14條、第17條辦理「遊說登記」及「遊說者申報」？身為法律團體應當說明清楚。

五、本會呼籲，民間司改會就本案若不認為嘉義地院法官錯判，便不應利用此民憤機會偷渡陪審，建議其他民團認清事理，明(8)日莫輕易跟風起舞，此事件與法官恐龍無關，純粹刑法規定陳舊不足，應增修刑法監護處分期限。陪審制不能解決殺警無罪問題，誤導亂推反而延誤台灣病情，錯上加錯，釀成更大災難。