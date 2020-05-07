快訊

是否邀請台灣參加WHA？譚德塞不回覆找人代打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫與小三、援交妹、前女友情感糾葛 妻以夫花心求償

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
少婦小婕不滿丈夫胡男與小三小梅通姦，憤而請求損害賠償，台中地院二審認定胡與小梅通姦，侵害小婕的配偶權，判決胡賠償小婕新台幣35萬元。全案定讞，不得上訴。圖／本報資料照
少婦小婕不滿丈夫胡男與小三小梅通姦，憤而請求損害賠償，台中地院二審認定胡與小梅通姦，侵害小婕的配偶權，判決胡賠償小婕新台幣35萬元。全案定讞，不得上訴。圖／本報資料照

少婦小婕不滿丈夫胡男與小三小梅通姦外，還與援交妹小蘭不當交往，甚至還企圖說服前女友小菊與他復合，憤而請求損害賠償，胡男否認，台中地院二審認定胡與小梅通姦，侵害小婕的配偶權，判決胡賠償小婕新台幣35萬元。全案定讞，不得上訴。

小婕（化名）於2017年9月29日與胡男結婚，婚姻關係存續中2017年9月29日至2018年1月間，胡與小梅（化名）不當交往、通姦等行為，已侵害她配偶權，請求胡賠償40萬元。

胡除與小梅通姦外，又於2018年4月23日透過手機APP通訊軟體LINE尋找援交妹，與綽號「可愛的小蘭」發生援交之通姦行為，已侵害2人間婚姻生活應有之圓滿安全及幸福，請求胡賠償5萬元。

胡又於2018年5月15日以手機APP通訊軟體LINE連絡他的前女友小菊（化名），企圖說服小菊與他復合，依胡於LINE對小菊對話「我告訴妳，我只會心疼妳，其它我不會」、「對妳，我有情份，我有回憶，對她，我沒有」及「你是我留不住的真愛」等語，可知胡行為已違反配偶間忠誠義務，並導致夫妻同床異夢，此部分請求胡賠償5萬元。

胡與小梅親密行為、向援交妹詢價之行為及欲與小菊復合行為，均嚴重侵害小婕的配偶權，並使小菊精神及心理狀態感受相當痛苦，胡應給付50萬元。

法官審理時，胡加以否認，但合議庭查出小梅在LINE稱「因為你說當朋友.是朋友關係.可是每次還是找我睡」、胡回稱「因為我很喜歡妳.可惜我只想有妳陪」，已足證明胡與小梅間交往親密程度，這一部分已侵害小婕的配偶權，判決胡給付精神慰撫金35萬元。

至於胡與援交妹小蘭不當交往，還企圖說服前女友小菊與他復合，合議庭認這兩部分罪嫌不足，未構成侵害小婕的配偶權。

援交 婚姻 出軌

延伸閱讀

LINE Pay 打入麥當勞400家門市

「夫婦的世界」原版小三遭掀隱私 被要求「勒脖子」

全台麥當勞都可用LINE Pay付款了 最高可享25%回饋

LINE Pay宣布 於麥當勞全台近400家門市正式上線

相關新聞

通緝犯踹3警呼巴掌 思覺失調判無罪

黃姓女通緝犯二年前被洪姓等三員警逮捕時，先揮員警巴掌，被上銬後又對員警拳打腳踢，被依妨害公務罪嫌起訴；嘉義地院根據醫院鑑定，黃女罹患「妄想型思覺失調症」，昨判無罪，令進相當處所監護一年。可上訴。

8月嬰多病哭鬧 母失控打死

吳姓婦人懷孕生下早產男嬰，男嬰先天心血管、肺部等疾病常手術復健，吳婦產後壓力情緒低落，在兒子八個多月哭鬧時，失手打斷肋骨、肝臟破裂送醫不治；檢方依傷害致死等罪嫌起訴吳，考量她照顧重症新生兒不易，建請法院量處適當之刑。

警械違規使用 擬回歸國賠機制 設調查小組

台北市警察局萬華分局員警張景義七年前追捕黎姓竊嫌時，為阻止黎男開車衝向人行道，開槍導致黎男死亡案，引發不少爭論，行政院會今將討論「警械使用條例」部分條文修正草案，擬讓人民對警察違反警械使用規定、侵害人民權益的賠償，回歸國家賠償機制，並增設「警械使用調查小組」，協助調查真相。

只為借郵票…虐死童凶手押看守所 遭殺父犯連續掌摑

共同虐死表妹女兒的女子薛彗昀，去年底羈押台南看守所時，因不願借郵票給舍友，遭縱火燒死父親的劉姓女子打巴掌，薛女提告，警方入所製作筆錄時，劉女公然二度掌薛女巴掌，再承認犯行；台南地院依傷害罪判劉女拘役四十天、得易科罰金，可上訴。

夫與小三、援交妹、前女友情感糾葛 妻以夫花心求償

少婦小婕不滿丈夫胡男與小三小梅通姦外，還與援交妹小蘭不當交往，甚至還企圖說服前女友小菊與他復合，憤而請求損害賠償，胡男否...

掏空案更2審逆轉 游淮銀無罪

前台東企銀董事長游淮銀因違反商業會計法，一、二審被判6年有期徒刑，更一審改判5年6個月，游不服上訴，日前更二審改判無罪。花蓮高分檢表示，尚未收到判決書，待收到判決書後，再研議是否上訴。

檳榔女店員喊「我得肺炎」 搶匪嚇逃小琉球仍被逮

呂姓男子今年2月18日凌晨3點多，涉持刀搶劫前鎮區一間檳榔攤，唯一在店內的黃姓女店員嚇得驚慌失措，趕緊大喊「我有得武漢（...

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

基隆市陳姓男子欠1萬8000元交通違規罰單，不動產遭法務部行政執行署宜蘭分署拍賣，陳聲明異議，行政執行署複查中，案件驚動...

警械使用糾紛擬回歸國賠 並成立調查小組

警械使用糾紛在我國並不少見，尤其2013年，台北市警察局萬華分局員警張景義在追捕黎姓竊嫌時，為阻止黎男開車衝向人行道，因...

屏東南州鄉長遭控賄選逆轉勝 改判當選有效確定

前年成功連任的無黨籍屏東縣南州鄉長黃盈裕，遭控透過親友以每票1000元賄選，共付4萬4000元，檢察官及對手周聖諭都提當...

前台東企銀董事長游淮銀 涉掏空案更2審判無罪

前台東企銀董事長游淮銀，因違反商業會計法，1、2審判處6年有期徒刑，更1審改判5年6個月，游不服上訴，日前更2審改判無罪...

李天鐸指館長有7前科出包判賠30萬 想減5萬和解

館長「陳之漢」受邀錄製莒光園地，與總統蔡英文同台，國安局退役上校李天鐸竟兩度在臉書批陳，指陳是有「七項前科的『網紅』」。...

熱門新聞

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

新莊居家檢疫男子猝死 新冠肺炎採檢結果為陰性

影／遭惡老闆凌虐截肢 少年：媽抱歉讓您擔心了

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

口罩久戴不舒服 台中業者研發「舒適帶」送警300個

通緝犯對員警巴臉拳打腳踢判無罪 因患「思覺失調症」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。