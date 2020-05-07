夫與小三、援交妹、前女友情感糾葛 妻以夫花心求償

少婦小婕不滿丈夫胡男與小三小梅通姦外，還與援交妹小蘭不當交往，甚至還企圖說服前女友小菊與他復合，憤而請求損害賠償，胡男否認，台中地院二審認定胡與小梅通姦，侵害小婕的配偶權，判決胡賠償小婕新台幣35萬元。全案定讞，不得上訴。

小婕（化名）於2017年9月29日與胡男結婚，婚姻關係存續中2017年9月29日至2018年1月間，胡與小梅（化名）不當交往、通姦等行為，已侵害她配偶權，請求胡賠償40萬元。

胡除與小梅通姦外，又於2018年4月23日透過手機APP通訊軟體LINE尋找援交妹，與綽號「可愛的小蘭」發生援交之通姦行為，已侵害2人間婚姻生活應有之圓滿安全及幸福，請求胡賠償5萬元。

胡又於2018年5月15日以手機APP通訊軟體LINE連絡他的前女友小菊（化名），企圖說服小菊與他復合，依胡於LINE對小菊對話「我告訴妳，我只會心疼妳，其它我不會」、「對妳，我有情份，我有回憶，對她，我沒有」及「你是我留不住的真愛」等語，可知胡行為已違反配偶間忠誠義務，並導致夫妻同床異夢，此部分請求胡賠償5萬元。

胡與小梅親密行為、向援交妹詢價之行為及欲與小菊復合行為，均嚴重侵害小婕的配偶權，並使小菊精神及心理狀態感受相當痛苦，胡應給付50萬元。

法官審理時，胡加以否認，但合議庭查出小梅在LINE稱「因為你說當朋友.是朋友關係.可是每次還是找我睡」、胡回稱「因為我很喜歡妳.可惜我只想有妳陪」，已足證明胡與小梅間交往親密程度，這一部分已侵害小婕的配偶權，判決胡給付精神慰撫金35萬元。

至於胡與援交妹小蘭不當交往，還企圖說服前女友小菊與他復合，合議庭認這兩部分罪嫌不足，未構成侵害小婕的配偶權。