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肢體碰觸又出言調戲 模特兒老公求償攝影師獲賠

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
鄒姓攝影師進行棚拍時，伸手至模特兒小蘋舞衣內，碰觸她的胸部及臀部，還舔她肩膀，經她的丈夫黃男請求損害賠償，台中地院判決鄒賠償黃男新台幣10萬元。不得上訴。圖／本報資料照
鄒姓攝影師進行棚拍時，伸手至模特兒小蘋舞衣內，碰觸她的胸部及臀部，還舔她肩膀，經她的丈夫黃男請求損害賠償，台中地院判決鄒賠償黃男新台幣10萬元。不得上訴。圖／本報資料照

鄒姓攝影師去年進行棚拍時，伸手至模特兒小蘋（化名）舞衣內，碰觸她的胸部及臀部，還舔她肩膀，並出言調戲，經她的丈夫黃男請求損害賠償，鄒否認性騷擾，台中地院二審法官不採信，判決鄒賠償黃男新台幣10萬元。不得上訴。

黃男指出，鄒男從事攝影師工作，明知他與小蘋為夫妻關係，於去年7 月2 日為追求小蘋，假藉載小蘋前往中市太平區進行棚拍時，直接在車上詢問小蘋「胸部可不可以讓葛格（即鄒男）摸一下」，並對她不當肢體碰觸，後至棚內進行拍攝時，竟兩次伸手至舞衣內觸碰觸她的胸部及臀部，且趁機舔她肩膀兩次，並在非經允許下以突襲方式強掀她舞裙並連續按下快門。

經小蘋多次拒絕，鄒仍置之不理，她懼怕鄒以武力或其他方式恐危害其人身安全，僅能隱忍，但鄒於當晚仍持續追求，並向她調情稱「好可愛捏」、「就是不給我拍是嘛？故意要調我喔 」、「不管啦，我就是想要拍啦」、「我今天忙了一整天，現在才在吃飯」、「我需要你惜惜～哈哈」等語。

翌日，小蘋以line向鄒表達其在拍攝當日拍照行為已造成她有不舒服及不愉快感受，鄒已逾越社會一般通念所能容忍之友誼關係，破壞婚姻生活之圓滿安全及共同生活完整和諧，而侵害黃男配偶權，請求損害賠償。

鄒強調他是專業攝影師，小蘋為被拍攝者，雙方互動僅為社會生活上之互惠行為，他否認有任何性騷擾行為存在，對方完全是斷章取義，無所謂追求或不當行為。

法官從雙方LINE對話記錄所示內容，小蘋說「我其實想告訴你昨晚心情不好，一直做噩夢，因為昨天的拍照過程，你不只一次摸我胸摸我臀甚至還舔我，我都把你推開了你還繼續摸我身體，你是......什麼用意？ 」，鄒回稱「你誤會了啦，我只想把照片拍好，沒想那麼多」。

小蘋又說「所以摸是為了把照片拍好？摸跟拍好的關係是甚麼」、 「再怎麼懂你的真性情，應該也沒有人能接受直接手來吧」，鄒回稱「以後如果有機會再拍，我不會再用手 」。法官因而認鄒男狡辯。

法官審酌，鄒對小蘋性騷擾行為、黃男因此事件所受損害、痛苦程度，考量雙方身分、地位、經濟狀況，認黃男請求鄒賠償精神慰撫金以10萬元為適當。

攝影 性騷擾

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