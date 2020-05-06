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檳榔女店員喊「我得肺炎」 搶匪嚇逃小琉球仍被逮
呂姓男子今年2月18日凌晨3點多，涉持刀搶劫前鎮區一間檳榔攤，唯一在店內的黃姓女店員嚇得驚慌失措，趕緊大喊「我有得武漢（新冠）肺炎」，才讓呂沒進一步動作，但仍搜刮得手1萬1100元，接著一路逃至小琉球，不過警方當晚就追到小琉球逮人。呂審理時認罪願賠黃女3萬，高雄地院依犯攜帶兇器強盜罪判7年2月徒刑，可上訴。
判決指出，曾擔任潛水教練的呂姓男子，疑似經濟不佳，正值冬季潛水課程收入銳減，2月18日凌晨3點22分，他先變裝後，帶著西瓜刀進前鎮區某間檳榔攤，靠近後並拿刀抵住黃姓女店員，便趕緊搜刮店內現金1萬1100元，得逞後騎機車逃逸。
據指，當時呂姓男子疑要求黃女到店後面的廁所，但她趕緊大喊自己染新冠肺炎，呂聽聞而卻步，趕緊逃跑。
警方獲報後一路調閱路口監視器，當天下午3點多循線追到小琉球，拘捕呂姓男子到案，並扣得花剩的4900元。
呂姓男子審理時認罪，並以3萬元與黃姓女店員達成和解，不過黃女出庭表示，「這件事情，到現在都不能好好睡超過4 個小時，目前陰影還是很重，患有恐慌症」，並希望能重判呂14年11月徒刑；合議庭考量後，判7年2月徒刑，宣告沒收不法所得6200元。
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