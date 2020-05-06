欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

基隆市陳姓男子欠1萬8000元交通違規罰單，不動產遭法務部行政執行署宜蘭分署拍賣，陳聲明異議，行政執行署複查中，案件驚動監察院調查，監察委員蔡崇義、高涌誠、王幼玲明天將赴宜蘭分署聽取報告，行政執行署今天說，陳稱有存款4萬多元可供執行，但他存款只有195元。

行政執行署指出，有關報載陳姓義務人只滯欠交通罰鍰1.8萬元、卻被拍賣房屋，陳已向宜蘭分署聲明異議，已分案調查，但外界有所誤解，其中，宜蘭分署曾受理陳的案件為71件、應繳納金額合計是31萬3682元。

這71件強制執行案包含2005年至2007年的綜所稅案4件、合計為4萬9933元，另有2002、2005、2006至2010年度的健保案件56件、合計19萬1149元，還有道路交通管理處罰條例案11件、合計7萬2600元，相關案件經宜蘭分署執行，徵起金額是6萬4312元。

行政執行署說，大部分欠款陳姓男子都未繳納，即因執行期間屆滿而結案，目前可執行的只有2件道路交通管理處罰條例案，他滯欠金額1萬8000元。

陳姓男子對通知送達有意見，行政執行署說，送達證書上有陳姓男子母親的簽名，陳姓男子稱簽收公文的簽名是被他人偽造，不是事實，且，陳母為小學畢業，非全然不識字，比對簽名筆跡、筆順後，證實公函確由陳母簽收。

此外，陳姓男子稱平時在外地打零工、沒有回家，不知不動產被查封執行，但經調查，陳於2019年9月8日下午17時26分、即宜蘭分署執行第1次拍賣不動產與第2次拍賣間，在住所巷口附近因無照酒駕被攔檢、開罰單，陳當場簽收罰單，車輛被強制保管，而陳被攔檢的地點，與他家只有3分鐘的路程，陳稱「沒回家」的說法也不實。

行政執行署調查，宜蘭分署2018年4月27日在陳住所執行查封、在大門貼封條，有照片為證，另查訪移送機關人員，都證實宜蘭分署已依法查封及公告。

陳姓男子又辯稱，他的郵局帳戶有存款可供執行，質疑拍賣房子不符比例，行政執行署則說，宜蘭分署向中華郵政公司調取陳的存款明細，發現他存款餘額2014年6月21日至2020年2月24日，只有195元，陳對外稱有存款4萬多元，也與事實不符。

行政執行署說，執行書記官2018年6月1日進入陳的屋內調查屋況，並無有價值動產，更沒有如他所言有「新買的家電」，陳主張應執行瓦斯爐、冷氣、冰箱、電視，則因戶長為陳的母親，家電應認定為「戶長」所有，依法不能查封。

行政執行署說，陳2006年3月20日至2019年9月19日屢次因無照駕駛、酒駕被處罰，累計高達15件、欠20萬7400元，他涉酒駕時，都會繳清並領回車輛，也告訴媒體有工作收入、最近曾裝修家裡，且拍賣掉的不動產已分租給朱姓男子、朱姓女子收取租金，顯然有繳納5件交通罰鍰5萬1600元的能力，他是否刻意不繳，有待調查。