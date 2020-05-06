快訊

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警械使用糾紛擬回歸國賠 並成立調查小組

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片

警械使用糾紛在我國並不少見，尤其2013年，台北市警察局萬華分局員警張景義在追捕黎姓竊嫌時，為阻止黎男開車衝向人行道，因而開槍導致黎男致死案就備受關注。行政院會明將討論「警械使用條例」部分條文修正草案，擬讓人民對警察違反警械使用規定侵害人民權益的賠償回歸國家賠償機制，並增設「警械使用調查小組」，協助調查真相。

行政院發言人Kolas Yotaka指出，有關「警械使用條例」部分條文修正，是因為距離上次修法已經超過17年，社會環境大不相同，對警察執行公務的警械規範不足，欠缺實務功能，因此修正警械內容；同時也增訂使內政部組成調查小組，針對警察使用警械致人死亡或重傷爭議之使用時間、過程與相關行政責任進行調查並提供意見。

另外，行政院會明也將討論「中華民國刑法」部分條文，主要針對僅遭判刑6個月以下的假釋犯在假釋期間犯罪的裁量撤銷假釋之規定，增訂裁量權讓犯微罪的假釋犯有被裁量空間；以及，近年妨害公務的案件數量增加，公務員執行職務的風險大增，增訂加重妨害公務罪，並提高罰金。

警察 假釋 行政院

延伸閱讀

拆除違建鐵架卻燒毀整間房子 北市府要國賠121萬元

周倪安抗議太陽花國賠上訴遭壓制 柯文哲挨告獲不起訴

法律櫥窗／遇天坑提國賠 當下要保全證據

氣爆十案國賠贏了 代位求償上訴中

相關新聞

警械使用糾紛擬回歸國賠 並成立調查小組

警械使用糾紛在我國並不少見，尤其2013年，台北市警察局萬華分局員警張景義在追捕黎姓竊嫌時，為阻止黎男開車衝向人行道，因...

李天鐸指館長有7前科出包判賠30萬 想減5萬和解

館長「陳之漢」受邀錄製莒光園地，與總統蔡英文同台，國安局退役上校李天鐸竟兩度在臉書批陳，指陳是有「七項前科的『網紅』」。...

昔日叱吒股市 最後1案游淮銀有機會不用4進監獄

昔日叱吒股市、人稱「阿不拉」的游淮銀，晚年官司纏身，3次入監服刑最後1件官司台東企銀掏空涉商業會計法，日前判決大逆轉，更...

檳榔女店員喊「我得肺炎」 搶匪嚇逃小琉球仍被逮

呂姓男子今年2月18日凌晨3點多，涉持刀搶劫前鎮區一間檳榔攤，唯一在店內的黃姓女店員嚇得驚慌失措，趕緊大喊「我有得武漢（...

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

基隆市陳姓男子欠1萬8000元交通違規罰單，不動產遭法務部行政執行署宜蘭分署拍賣，陳聲明異議，行政執行署複查中，案件驚動...

屏東南州鄉長遭控賄選逆轉勝 改判當選有效確定

前年成功連任的無黨籍屏東縣南州鄉長黃盈裕，遭控透過親友以每票1000元賄選，共付4萬4000元，檢察官及對手周聖諭都提當...

前台東企銀董事長游淮銀 涉掏空案更2審判無罪

前台東企銀董事長游淮銀，因違反商業會計法，1、2審判處6年有期徒刑，更1審改判5年6個月，游不服上訴，日前更2審改判無罪...

代銷塔位、骨灰罐 葬儀社騙27人吸金3200萬

陳姓男子等4人開設葬儀社，涉嫌「洗內單」鎖定長期持有骨灰塔位、骨灰罈罐的長者，旗下業務誆稱幫忙代售塔位，用套組、高額鑑價...

81歲老母遭打死？ 子患思覺失調症說詞難信判無罪

81歲的老太太3年前死亡，陳姓兒子在檢察官偵訊時說曾輕微打傷老母額頭、害她腳骨折，新北地檢署依傷害致死罪起訴，但新北地院...

拆除違建鐵架卻燒毀整間房子 北市府要國賠121萬元

台北市政府建築管理工程處7年前委託廠商拆除大直某公寓外牆的違建冷氣鐵架，未料拆除時火花引發大火，燒毀整間房屋，廖姓屋主憤...

中天新聞播「小韓粉」哭泣挺韓國瑜挨罰60萬元 NCC勝訴

國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天新聞台播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為何要罵韓國瑜」等內容明顯將兒童視為宣傳工具，...

監察院全票彈劾前竹山鎮長 黃丹怡叫屈認為程序不恰當

竹山鎮前鎮長黃丹怡及前主秘洪丞俊因向得標廠商收取回扣款，遭到檢方起訴後，監察院日前予以彈劾，黃丹怡不滿表示，目前自己已非...

熱門新聞

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

高醫前院長家火災起因竟被造謠 消防局這樣澄清

影／遭惡老闆凌虐截肢 少年：媽抱歉讓您擔心了

新莊居家檢疫男子猝死 新冠肺炎採檢結果為陰性

通緝犯對員警巴臉拳打腳踢判無罪 因患「思覺失調症」

疑天色昏暗 中坑阿兵哥開車回營不慎掉入水溝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。