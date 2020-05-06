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未繳1.8萬罰單房子遭法拍 執行署：疑有租金收入

中央社 / 台北6日電

基隆陳姓男子因未繳違規罰單1.8萬元，房子遭法拍，已向行政執行署宜蘭分署聲明異議。行政執行署今天表示，陳男非不能繳錢，疑有租金收入，待事實釐清後，做出聲明異議決定。

全案起於陳姓男子因未繳交4張交通違規罰單共約新台幣1萬8000元，名下的3樓透天厝在今年元月遭法拍，以135萬5400元拍定。

陳男向行政執行署宜蘭分署提出聲明異議尋求救濟，他質疑，當初宜蘭分署查封手續不確實，並沒有在他家門口貼上封條，導致他不知道房子被查封。此外，過去在相關文件送達他家時，也與當時代收的母親筆跡不符合，官方疑似有偽造文書之嫌等。

行政執行署指出，宜蘭分署受理聲明異議後，若認為有理由，則應重為處分；若認為無理由，應加註意見後，送交行政執行署決定；行政執行署審酌後，若認為聲明異議無理，則作成決定書駁回，若認為有理由，發回分署重為處分。將在相關事實全部釐清之後，儘速依相關法律規定及程序，做出適法妥適的聲明異議決定。

行政執行署表示，宜蘭分署曾受理陳男總案件數為71件，應納金額合計31萬3682元，包含4件綜所稅案、56件健保案、道路交通管理處罰條例11案，陳男曾繳納6萬4312元，其他大部分案件，陳男欠繳且因執行期間屆滿而結案，目前僅有2件道路交通管理處罰條例案件未結，滯欠金額合計1萬8000元。

行政執行署指出，本件相關通知均合法送達，送達證書上陳母的簽名，確實是由陳母本人所簽，相關文書郵差都有張貼領取掛號郵件通知於門首，宜蘭分署確實有依法張貼查封揭示封條，但查封筆錄記載「經詢鄰居表示，義務人（陳男）即住於此。」卻又未請陳述的鄰居簽名或為拒絕簽名的記載，有缺失。

行政執行署指出，陳男非無繳納能力部分，陳男曾向媒體表示，有工作收入，最近裝修家裡，以及陳報的聲明異議補充資料顯示，陳男將房間分別出租給1男及1女並收取租金，恐另有租金收入，陳男是否刻意不繳？有待了解。

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