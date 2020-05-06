桃園高遶部落5鄰地區道路遭封 居民興訟

桃園市復興區泰雅族高遶部落5鄰地區居民不滿通往家園的道路遭封而興訟，今天開庭。居民請求撤銷內政部訴願，盼恢復桃園市政府認定山路為既成道路，可通行使用。

全案緣於，黃姓地主民國104年買下桃園高遶部落某土地進行山路封路，造成部落居民出入困難，居民得繞路逾2公里才能回家，20名居民向桃園巿政府申訴，桃園巿政府認定山路為既有道路，處分地主須撤封；地主後來向內政部訴願，內政部訴願決定撤銷桃園巿處分。

部落居民委任律師打行政訴訟，依原住民保留地及既成道路等為由，主張他們是本件利害關係人，請求撤銷內政部訴願決定。台北高等行政法院受理後，今天首次開庭。

部落族人於庭後召開記者會，強調用路權遭侵害，居民代表黃忠和質疑，內政部沒有到場會勘，僅依地主片面資訊就做出訴願決定。

到場聲援的泰雅民族議會議長Utux Lbak（烏杜夫．勒巴克）表示，內政部處置失當，破壞泰雅族資源共享的傳統精神；台灣基督長老教會牧師Omi Wilang（歐蜜．偉浪）說，既成道路對部落居民具有文化及歷史意義，是高遶部落的主動脈，希望政府各單位別因政治力介入而互踢皮球。

居民委任律師林三加受訪表示，爭議道路對保護高遶部落適當居住權及文化權有深遠影響，相關資料也能證實道路使用數十年，且前地主曾與居民簽署土地供永久通行使用，相關資料將遞交法院。

內政部表示，相關案件已進入司法程序，尊重司法判決。委任律師主張，訴願決定並無違誤，這條山路不達公眾多人使用程度，山路邊只有4戶住戶，較少附近居民走這山路而去耕作，偶爾會有經濟部水利署人員為勘查水土保持而走山路，因此請求法院駁回原告之訴。