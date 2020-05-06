新竹男子欠稅逾千萬 承諾分期繳納避免遭管收

新竹一名楊姓男子積欠營業稅等，共約1400萬餘元，行政執行署新竹分署今天表示，楊男遭強制執行拘提到案，也向法院聲請管收獲准，後經法官勸諭，楊男願分期繳納，免被管收。

行政執行署新竹分署表示，楊男日前經營砂石建材買賣業，未依規定申請營業登記，財政部中區國稅局虎尾稽徵所查獲，核定補徵營業稅、營利事業所得稅及綜合所得稅，裁處罰鍰合計約新台幣1400萬餘元。

新竹分署指出，楊男在限繳期限後仍不履行，遭強制執行，經執行扣押查得楊男財產，僅清償6萬餘元，與滯欠金額相差懸殊。

新竹分署調閱楊男所得資料，楊男名下僅剩1輛車輛，已無其他財產。不過，發現楊男信用卡刷卡紀錄，有高額消費力，楊男投資公司部分，以母親與6歲女兒為人頭擔任負責人及股東，營運權仍由楊男掌握。

新竹分署指出，今年4月間，向新竹地方法院聲請拘提楊男獲准，並在昨天拘提到案，也因楊男對欠稅案件拒不履行，再次詢問狀況後，仍認定楊男有履行義務可能，且有隱匿經營營利事業事證。同日，向法院聲請管收。

新竹分署表示，經法官勸諭楊男，應要主動繳納積欠費，楊男表示「願意分期繳納」，免被管收。