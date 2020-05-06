前台東企銀董事長游淮銀 涉掏空案更2審判無罪

前台東企銀董事長游淮銀，因違反商業會計法，1、2審判處6年有期徒刑，更1審改判5年6個月，游不服上訴，日前更2審改判無罪。花蓮高分院檢察署表示，尚未收到判決書，待判決書收到後，再研議是否上訴。

判決書指出，游淮銀於民國83年入主台東企銀擔任董事長，被控利用劉育汝及親友帳戶，以不實財務報告，及提供價值不足股票、不動產作為擔保，超貸掏空20餘億元，部分款項流入游淮銀可掌控的富隆集團。

直至民國85年台東企銀發生擠兌，金管會指派中央存保公司接管，清查時才發現超貸情事，向台東地檢署舉發。東檢於民國94年分別以背信和違反證券交易法，求處7年有期徒刑，後又另案起訴商業會計法。

背信罪和違反證券交易法部分合併判刑2年8個月，96年入監，98年10月假釋。另案起訴的商業會計法，1、2審判處有期徒刑6年，更1審改判5年6個月，游不服上訴，日前更2審改判無罪。

花蓮高分院更2審法官認為，從檢察官起訴的證據，無法證明游淮銀實際掌控涉嫌超貸的5家公司，以及主導貸款案；游辦稱自己是東企董事長，並未實際負責貸款業務，貸款案有一定的程序和審查小組，不是他所能掌控。

此外，5家公司於84年間借款，於借款期間屆至後，再於86年間以「借新還舊」方式借款清償前債，因此86年後是新的貸款，並非84年貸款之展期，而是新借貸。檢察官並未能就被告涉案部分盡實質舉證責任，依無罪推定及罪疑唯輕原則，自應為被告無罪之諭知。