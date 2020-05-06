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李天鐸指館長有7前科出包判賠30萬 想減5萬和解

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
「館長」陳之漢被國安局退役上校李天鐸指有七項前科，他提告並求償。李希望賠償金能減為25萬元，也有和解意願。圖／聯合報系資料照片
「館長」陳之漢被國安局退役上校李天鐸指有七項前科，他提告並求償。李希望賠償金能減為25萬元，也有和解意願。圖／聯合報系資料照片

館長「陳之漢」受邀錄製莒光園地，與總統蔡英文同台，國安局退役上校李天鐸竟兩度在臉書批陳，指陳是有「七項前科的『網紅』」。陳求償50萬元、要求道歉，士林地院判李賠30萬元，並須在「李天鐸軍事論壇」粉絲專頁連續道歉15日。李上訴，台灣高等法院今開庭，李希望減為賠償25萬，也願和解。

刑事部分，因李天鐸涉加重誹謗罪，3月間也遭新北地檢署起訴。

「李天鐸軍事論壇」2019年5月20日的貼文，指陳之漢是有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪及共同強制罪七項前科的網紅。陳之漢主張，遭李攻擊隔天拿出良民證澄清，不過李沒道歉，還在個人粉絲專頁繼續攻擊，稱「阿館在98年有一項被判緩刑的犯罪紀錄。有點常識的人都知道，良民證的用途？至於無犯罪紀錄並非人人都可以看到的，何況現今所有警察局，都被告知：嚴格執行偵查不公開的規定。」

陳指自己曾服海軍陸戰隊、曾參加921震災，退役後與人合資健身俱樂部，熱心公益不遺餘力，卻遭李損害個人形象，請求賠償50萬，且李須在臉書粉專公開道歉連續15天。

士院開庭時，李天鐸坦承未經查證散播不實訊息，願賠償陳10萬元並刊登道歉啟示。但士院認為李經陳之漢澄清仍繼續攻擊，顯見他讓閱聽人對陳之漢產生負面評價，判李得賠30萬，並在臉書粉絲專頁向陳之漢公開連續道歉15日。

李天鐸上訴，但陳之漢未上訴。高院今行準備程序，李的律師盼賠償金額能減至25萬元，而陳之漢原本要求道歉啟示的文字「撰述內容不實之文字」，也希望能改成「引述」或「轉載內容錯誤之文字」。

法官詢問雙方有無和解可能，也詢問陳之漢的律師能否接受李方提議「減價」，提醒李上訴或許沒有理由，但二審不一定會維持30萬賠償金。法官也表示，若無法和解，本件屬矚目案件，屆時又要發新聞稿，議題將再發酵。

高院定6月3日續行準備程序。

李天鐸去年5月在臉書上指「館長」陳之漢有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等七項前科，事後解釋是「誤信網路消息」。圖／取自臉書粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」
李天鐸去年5月在臉書上指「館長」陳之漢有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等七項前科，事後解釋是「誤信網路消息」。圖／取自臉書粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」
李天鐸去年5月在臉書上指「館長」陳之漢有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等七項前科，事後解釋是「誤信網路消息」。圖／取自臉書粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」
李天鐸去年5月在臉書上指「館長」陳之漢有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等七項前科，事後解釋是「誤信網路消息」。圖／取自臉書粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」

陳之漢 網紅 國安局

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