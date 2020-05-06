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監護處分擬修法 孩子幫做家事加班女檢感動

中央社 / 台北6日電

母親節將至，法務部今天邀請女檢出席茶敘，檢察官林映姿說，因殺警案無罪須監護5年引發修法爭議，她上週假日加班找立法例，沒陪孩子，但發現孩子瞬間長大做家事，十分感動。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，以「高牆無礙母愛」為主題，說明矯正署重視女收容人與孩子間互動，希望達到教化效果，統計共有34名女收容人攜子入監。法務部也邀請林映姿出席，說明她近日忙修法以及與子女間互動情形。

林映姿指出，她是台中人，調法務部辦事後，僅週六、日才會回台中家，日前因鐵路警察遭刺死案，嘉義地院認為加害人鄭姓男子患思覺失調症，判無罪並施以監護5年，社會譁然，因此被指派研究適用刑法19條刑罰不罰者，依刑法第87條規定的監護處分（強制就醫）5年以下，應修法的方向。

林映姿說，上週六、日她加班，利用2天2夜擬草案及找立法例，沒有陪孩子，她的二個孩子一直被她趕去睡覺，不要吵她，當她工作處理好時，回頭看孩子，發現原本她要晾的衣服，孩子已幫忙晾好，發現孩子瞬間長大又貼心，讓她十分感動。

法務部長蔡清祥於媒體茶敘後受訪表示，法務部昨天下午召集專家學者，召開刑法修正小組會議，討論監護處分有無修正必要等議題。

蔡清祥表示，會議初步結論，認為監護處分期間不限於5年，必要時可以延長，由檢察官向法院聲請，由法官裁定，每次延長以3年為限，且不限次數，未來每年也要做鑑定評估，看有沒有繼續執行的必要，法務部會把相關條文整理後，盡快送交行政院審查。

法務部 加班 檢察官

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