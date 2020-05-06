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代銷塔位、骨灰罐 葬儀社騙27人吸金3200萬

聯合報 / 記者蕭雅娟/台北即時報導
士林地檢署偵查大樓。圖/本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。圖/本報資料照片

陳姓男子等4人開設葬儀社，涉嫌「洗內單」鎖定長期持有骨灰塔位、骨灰罈罐的長者，旗下業務誆稱幫忙代售塔位，用套組、高額鑑價、加內膽、刻經文等方式詐財，再用假買家挑瑕疵不購買，甚至惡劣製造假車禍摔破骨灰罐，詐取賠償金，全案共計27名被害人，不法所得高達3200萬餘元。士林地檢署依組織犯罪、詐欺等罪嫌起訴陳等23人。

起訴指出，30歲陳男和3名朋友分別成立靜祐、祥濰、岱恩、辛海4家人文事業企業社，其中找來劉、楊2人當公司人頭負責人，陳等旗下公司共16名業務，從2018年間起鎖定台灣各地長期購買塔位、骨灰罈罐，且遭套牢的長者「洗內單」詐騙，集團共詐騙27人，金額達3201萬8千元，其中1被害人損失373萬6千元。

詐騙業務誆稱，有客戶願意高價收購塔，但要購買「整套」，使被害人加購骨灰罐、鑑定、加裝內膽或刻心經，陸續詐騙財務。

4家葬儀社業務涉嫌輪番包圍被害人，待收取訂金後，假買家驗貨時，卻稱其中數個骨灰罐有瑕疵，無法整套購買，或假意協調重新購買骨灰罐、刻心經，繼續詐騙，最後甚至摔破數個骨灰罈，導致整組交易失敗。

其中王姓被害人原有２０套塔位，遭詐騙後先加裝內膽、刻心經，付款驗貨，假買家稱有4個瑕疵，遭要求重新製作，王和假買家各出資150萬元再度付款，2019年11月29日成交當日，葬儀社涉嫌製造假車禍，導致載運骨灰罐車輛翻車，交易失敗。

檢警調查，詐騙集團連番包圍被害人，與其簽下合約設有賠償條款，交易失敗被害人需付不合常理的賠償金。有業務供稱，會抓瑕疵，以及故意摔破罐子，甚至坦言與吊車公司人員前往載骨灰罐，回程途中吊車抬起車子「翻車」，事後傳送翻車照片給王姓被害人。

陳姓主嫌供稱，會向客戶稱「代售塔位」，要求加購骨灰罐，再由假裝買家挑惕骨灰罐，導致無法成交。集團成員黃姓男子則稱，沒有詐欺，這是銀貨兩訖，是不小心打破、沒有假買方，交易都是真的。

檢警查扣教戰守則、塔位分佈圖、講義等，教導業務如何訪問、布線，探測產品由來、成本，再分化包圍等詐欺手段。業績表等證物更顯示，業務可抽取買骨灰罐、刻心經等費用，高達25%至35%。

檢察官認定，陳等4人操縱詐欺犯罪，旗下16人參與組織犯罪，楊、劉擔任人頭負責人，陳的妻子張女涉嫌在警方搜索時，在陳的眼神示意下，把陳的手機丟下陽台，導致損壞無法開啟，湮滅涉案證據，全案依違反組織犯罪防制條例起訴，並建請法院宣告強制工作。

詐騙集團 詐欺 車禍

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