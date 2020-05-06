81歲老母遭打死？ 子患思覺失調症說詞難信判無罪

81歲的老太太3年前死亡，陳姓兒子在檢察官偵訊時說曾輕微打傷老母額頭、害她腳骨折，新北地檢署依傷害致死罪起訴，但新北地院認為證據不足，判他無罪。檢方上訴，台灣高等法院認為陳罹患思覺失調症15年，對於如何傷害母親的說詞不明確，檢方也無法舉證陳有傷害致死犯刑，駁回上訴。

檢方起訴指出，陳姓男子主觀上雖然沒有要置母親於死地的意思，但仍在2017年4月28日前毆打她，害老母親身上有多處新舊雜陳外傷、左小腿骨折。因老太太原本就有高血壓性心血管疾病，也因營養不良和脫水致心臟肥大、心肌壞死，28日晚間7點心因性休克死亡。

高等法院認為，一審時鑑定人證述死者的傷勢可能是因外力或是自己跌倒造成，她高齡81歲，身體狀況長期欠佳，傷勢確實可能是因為行動不便，且身處雜亂環境中，不慎跌倒、碰撞雜物或垃圾造成，不能認定一定就是兒子所為。

而陳姓男子從2005年起就罹患思覺失調症，他在偵查時雖說過曾毆打過母親，但在警詢和法院審理時卻都否認，高院認為他的這個說詞無法令人信服。

高院審理時，鑑定人指出一般人不一定知道受傷會造成血流增加、心臟負擔。合議庭認為就算陳曾一度承認毆打母親，但也無法預見在癒合過程中，會增加她基礎代謝率，導致心臟肥大、心肌壞死、加重心臟負荷而死亡。因檢察官沒具體舉證證明陳有傷害致死的行為，無法說服法官，高院維持無罪判決。