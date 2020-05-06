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窮苦銀行台東企銀 隨掏空案走入歷史

中央社 / 台東縣6日電

游淮銀涉嫌台東企銀掏空案，最後一件官司出現大逆轉改判無罪，這個判決也讓老台東人想起見證台東50年經濟型態的窮苦銀行–台東企銀。

日據時代屏東客家人溫泰坤走水路到台東成功鎮，經營米穀雜貨，成立「廣恆發」商號，成為東海岸首富。光復初期，民生困苦，民眾為了籌措大筆資金，花蓮、台東兩地民眾於民國38年成立了「花東合會」，類似互助會方式運作，這也是東企的前身。

隔年花東合會分家，溫家和台東士紳鄭品聰 （前台東縣長鄭烈父親）、陳本山等人，以及基層勞工10元、20元匯集成立「台東合會」，成為台東地區主要的金融中心，民國60年後改為「台東中小企業銀行」。

台東區中小企銀於民國72年以股價10元上市，剛好碰上國內經濟起飛，股價一路狂飆，在83年到達660元；當時傳出鴻源投資公司有意併購，接著市場派開始收購股票；84年有股市「四大天王」稱號的游淮銀擊敗公司派，奪下經營權。

人稱「阿不拉」的游淮銀入主東企2年後，在85年2月9日爆發掏空案，東企爆發擠兌，股價一路狂瀉。接著由中央存保公司接手輔導。雖然中央存保公司接手輔導，東企經營仍未見起色，一蹶不振，直到96年由荷蘭銀行接手，東企正式走入歷史，已經變成水餃股的股票，瞬間變成壁紙。

台東企銀遭掏空案纏訟15年，直到日前更2審大逆轉改判無罪，花蓮高分檢將在接到判決書再研議是否上訴，全案才又引起地方上關注。偵辦游淮銀掏空東企案的前台東地檢署主任檢察官江文君起訴時，曾心痛的說，東企是台東基層勞工一點一滴的存款，卻被游淮銀以公司和人頭超貸，造成擠兌、玩弄金融、重創經濟。

花東地區的老一輩都知道，台東企銀就向鄰居一樣，是鄉親10元、20元省吃儉用的心血，是鄉下人胼手砥足成立的「窮苦銀行」。台東企銀興衰，見證台東半世紀的經濟和社會轉變，也反映出當時台灣經濟起飛時的台灣股票市場和金融弊端縮影。

台東 掏空

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