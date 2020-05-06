游淮銀掏空東企案纏訟15年 更2審大逆轉判無罪

昔日股市名人「阿不拉」游淮銀涉台東企銀掏空案，其中違反商業會計法部分，從1審判刑6年，到日前更2審大逆轉改判無罪。花蓮高分檢表示，等接到判決書再研議是否上訴。

游淮銀於民國83年以市場派優勢入主東企，85年爆發擠兌案，中央存保接手輔導，清查財務狀況發現游淮銀涉嫌背信和掏空東企，在92年向台東地檢署舉發。

台東檢方偵辦發現游淮銀利用自己掌控的5家公司和6名親友人頭，以沒有實際價值的股票及新竹縣山坡地，總計向東企貸款新台幣23億餘元，涉嫌掏空東企，其中數億元流入游淮銀掌控的富隆集團。

台東地檢署94年分別以背信、違反證券交易法、商業會計法起訴，求處7年有期徒刑，後又另案起訴商業會計法。背信罪和違反證券交易法部分，經台東地方法院合併判刑2年，游淮銀96年入監服刑，直到98年10月假釋。

另外，商業會計法判刑6年6個月，和另涉富邦倉儲背信案等案，花蓮高分院於104年合併應執行14年6個月，因先前已服刑計算，依舊制服刑滿3分之1可以假釋，於105年10月假釋。

另案起訴的商業會計法，1、2審判處有期徒刑6年，更1審改判5年6個月，經游淮銀上訴，日前更2審大逆轉改判無罪。

花蓮高分院更2審法官認為，從檢察官起訴的證據，無法證明游淮銀實際掌控涉嫌超貸的5家公司，以及主導貸款案；游淮銀也辦稱，雖擔任東企董事長，並未實際負責貸款業務，貸款案有一定的程序和審查小組，不是他所能掌控的。

再者，5家公司於84年間借款，於借款期間屆至後，再於86年間以「借新還舊」方式借款清償前債，因此86年後是新的貸款，並非84年貸款展期，而是新借貸。

更2審法官認為，檢察官並未能就被告游淮銀涉案部分盡實質舉證責任，使法院形成被告有罪心證達到「確信」程度，依無罪推定及罪疑唯輕原則，自應為被告無罪之諭知。高檢署花蓮分署表示，尚未接到判決書，等接到判決書後再研議是否上訴。