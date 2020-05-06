昔日叱吒股市 最後1案游淮銀有機會不用4進監獄

昔日叱吒股市、人稱「阿不拉」的游淮銀，晚年官司纏身，3次入監服刑最後1件官司台東企銀掏空涉商業會計法，日前判決大逆轉，更2審無罪，有機會不用在晚年4次入監。

78歲的游淮銀，在彰化當選第2、3屆立法委員，再以全國不分區當選為第4屆立法委員。他也是70、80年代台灣股市界聞人，人稱「阿不拉」，與人稱「老雷」的雷伯龍等人號稱「台股四大天王」。

後來游淮銀因涉嫌炒作尚峰股票案、富邦倉儲貸款背信案、台東企銀掏空案，共5件案子判刑定讞，合併執行14年6個月。游淮銀分別在民國96年、101年、104年入監，105年執行完畢出獄。

最後1件官司是東企掏空案的商業會計法，台東地檢署檢察官民國94年起訴求刑7年；台東地院和花蓮高分院皆判處6年徒刑；花蓮高分院更1審改判5年6個月，近期更2審大逆轉改判無罪。讓游淮銀最後的這件官司有機會全身而退。