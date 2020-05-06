拆除違建鐵架卻燒毀整間房子 北市府要國賠121萬元

台北市政府建築管理工程處7年前委託廠商拆除大直某公寓外牆的違建冷氣鐵架，未料拆除時火花引發大火，燒毀整間房屋，廖姓屋主憤而提國家賠償，台北地方法院判建管處應國賠121萬餘元，可上訴。

廖姓屋主提告主張，因4樓房屋主臥室鋁窗上裝有一台窗型冷氣，但屢遭3樓住戶抱怨冷氣滴水聲，便將冷氣拆除，搬至5樓暫時存放，鋁窗上仍留有支撐冷氣的支架，並用珍珠板封住冷氣孔。

她指出，台北市建築管理工程處2013年接獲市民反映，鐵架有掉落之虞，市府並未通知她，便以違建之名，派廠商強制拆除鐵架，卸除時火花掉落屋內引燃塑膠衣櫥和珍珠板，瞬間大火燒毀房屋。

她認為，委託廠商員工已被判拘役60日定讞，而建管處在現場監督卻未依建築法備有安全消防器材，應負連帶賠償責任，要求賠償300萬餘元。

台北市建築管理工程處抗辯，建管處具有法定職權可以拆除老舊鐵架，且本件到現場勘查後，認定鐵架老舊、懸掛石棉瓦板隨時可能掉落，當時正值颱風季節，有急迫、必要性拆除，因此即時拆除並無不法。

法官認為，受委託執行公權力的個人或團體，執行職務時和公務員相同，且依照建管處和廠商間契約，認定廠商是受到建管處指揮，協助完成行政任務，並非獨立作業，也無法自行決定，認定廠商的行為效力直接歸屬於行政機關。

另依火災調查鑑定書，認為起火原因為施工不慎，燒焊火星掉落引燃周邊可燃物，而建管處在場指揮時，未注意現場環境，也未落實預防或適時使用消防滅火設備，因此應負國家賠償責任。

判決指出，廖姓屋主占用頂樓蓋加蓋還出租他人，因此擺放、裝潢物品不少，可燃物品增加，導致助長火勢向上竄燒入內，損害範圍擴大，認為廖姓屋主也有過失，應負4成責任，建管處仍應負擔6成賠償責任，判賠121萬1468元。