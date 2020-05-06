快訊

MLB「偷暗號」醜聞：球賽中作弊違反了什麼規定？

加碼的1萬元紓困怎申請？ 行政院5張圖報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中天新聞播「小韓粉」哭泣挺韓國瑜挨罰60萬元 NCC勝訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天新聞台播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為何要罵韓國瑜」違反衛星廣播電視法裁罰60萬元。中天不服提告，台北高等行政法院認為原處分無違誤，判中天敗訴。圖／本報資料照。
國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天新聞台播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為何要罵韓國瑜」違反衛星廣播電視法裁罰60萬元。中天不服提告，台北高等行政法院認為原處分無違誤，判中天敗訴。圖／本報資料照。

國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天新聞台播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為何要罵韓國瑜」等內容明顯將兒童視為宣傳工具，並以身心尚未成熟兒童為主體，再連結到特定政治人物，刻意影響公共利益，違反衛星廣播電視法裁罰60萬元。中天不服提告，台北高等行政法院認為原處分無違誤，判中天敗訴，可上訴。

中天新聞台去年4月2日上午7時許，節目《中天晨報》播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊哭邊罵"為什麼要罵韓國瑜"」、「後援會粉絲團力挺影片增!女童甜喊"韓國瑜加油"」及「"下一代需要您救臺灣"婦攜姪女拱韓選總統」相關新聞，遭民眾檢舉內容不當。

新聞內主播導言：「高雄市長韓國瑜的人氣很高，不只大人們喜歡，小朋友更是把他當成偶像來崇拜，就有女童希望他可以出來選總統，還有10歲的小朋友看到陳水扁罵他，都哭了」。

記者旁白：「韓國瑜大陸行拚外銷，卻被前總統陳水扁錄影片，大罵20分鐘，讓不少市民很生氣，連小韓粉都看不過去…，邊哭邊罵眼淚掉不停，10歲小妹妹非常崇拜韓國瑜，見韓市長幫農民找出路還要被罵，真的很不捨…，韓國瑜高人氣，後援會粉絲團愈來愈多家長上傳小朋友的影片力挺韓國瑜…。」

「睜大眼睛搭配超酷表情，小女童加油力道百分百…，就是要支持韓市長，還有2歲萌娃希望他出來選總統。大人喊一句，女童跟著附和，女童姑姑還PO文註記希望韓國瑜選總統，下一代真的需要您救救臺灣，也喊出眾多韓粉的心內話」

NCC邀專家學者討論，認為兒童心智未成熟，卻被用來與特定人物作連結，且孩童臉部沒馬賽克，聲音沒有做處裡，未來可能會影響兒童人格，因此認定違反「衛星廣播電視法」第27條第3項第2款規定，裁處60萬元罰鍰。

中天提告主張，公權力機關不得以新聞媒體功能未實際發揮為由，或由行政機關取締不符公益標準媒體等理由，介入或限制新聞媒體報導內容，妨礙新聞自由。

法院指出，享有傳播自由者，應基於自律觀念善盡其社會責任，不得有濫用自由情事。其有藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家利益或侵害他人權利等情形者，國家自得依法予以限制。

該新聞以身心尚未成熟兒童為主體，呈現兒童支持特定政治人物，明顯將兒童視為宣傳工具，侵害兒童人格利益及自主權，且全程未打馬賽克及變聲處理，妨害兒童或少年身心健康。

因此，NCC認中天已違反衛廣法規定而裁罰，經核於法並無不合，亦符合司法院釋字第364號、第678號解釋理由及第509號解釋意旨，判中天敗訴。

韓國瑜 韓粉 NCC

延伸閱讀

韓國瑜：疫情趨緩 管制措施將逐步開放

疫情趨緩 韓國瑜允從戶外逐步開放管制措施

投票所湊不滿 激化反韓情緒

表態？韓粉沒像2年前那麼激情了

相關新聞

中天新聞播「小韓粉」哭泣挺韓國瑜挨罰60萬元 NCC勝訴

國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天新聞台播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為何要罵韓國瑜」等內容明顯將兒童視為宣傳工具，...

拆除違建鐵架卻燒毀整間房子 北市府要國賠121萬元

台北市政府建築管理工程處7年前委託廠商拆除大直某公寓外牆的違建冷氣鐵架，未料拆除時火花引發大火，燒毀整間房屋，廖姓屋主憤...

被討6萬當街怒殺前雇主 高雄男辯「思覺失調」被打臉

高雄林姓男子受聘擔任陳姓角頭的司機2年多，離職後反遭陳追討零用錢、餐費6萬元，前年12月陳為討錢將車子堵在林家門口，林氣...

監察院全票彈劾前竹山鎮長 黃丹怡叫屈認為程序不恰當

竹山鎮前鎮長黃丹怡及前主秘洪丞俊因向得標廠商收取回扣款，遭到檢方起訴後，監察院日前予以彈劾，黃丹怡不滿表示，目前自己已非...

「樂迪科技」違法代理大陸「滴滴出行」 負責人遭起訴

中國最大叫車服務「滴滴出行」由「樂迪科技」代理進入台灣試營運，社運人士王奕凱向檢調告發，指樂迪負責人王慈雍涉違反《台灣地...

桃園高遶部落5鄰地區聯外道路被阻 居民提告爭還路

桃園復興鄉高遶部落5鄰地區聯外道路入口被新地主黃金來封閉，經桃園市政府認定既成道路後，居民以為可回復原狀，但黃向內政部訴...

郭志剛持乙炔噴槍燒熔蔣公銅像 法院判無罪

台灣建國工程隊成員郭志剛，2017年持乙炔噴槍，燒熔、切割陽明山國家公園辛亥光復樓前的蔣公銅像後頸部，警方當場逮補郭和同...

通緝犯對員警巴臉拳打腳踢判無罪 因患「思覺失調症」

嘉義縣黃姓女通緝犯，2年前被洪姓等3員警發現，逮捕過程黃女先打員警臉頰，被警上銬後又對3名員警拳打腳踢，造成員警多處擦挫...

盜傳「她的性生活」影片給自己 美籍男賠7萬2判緩刑

美籍男子DAVID將酒吧女務生手機內自拍的性生活照片、影片傳到自己臉書，被控妨害秘密，台北地院審理，DAVID認罪、賠7...

用未成年子女當人頭 男欠千萬稅聽到管收嚇得趕緊繳

楊姓男子積欠營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，加上法緩約1400萬餘元始終不繳，遭行政執行署新竹分署強制執行，發現他名...

男子張貼中市KTV確診大消毒 寫道歉文獲緩起訴

陳姓男子見網友張貼中市北屯區超級巨星經貿店外有消毒工作人員集合的畫面照片後，未經查證內容是否屬實，涉嫌散布「昨天疑似傳出...

罵柯文哲廢物、嗆炸市府 網友判3月刑定讞

男子王載方前年在雅虎奇摩網站一篇「癮君子當心！北市百條登山步道將禁菸」的新聞下方留言，咒罵「柯文哲真廢物，我也要去炸台北...

熱門新聞

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

尷尬！柯文哲遠視京華城火災貼文 網酸：隔岸觀火

高醫前院長家火災起因竟被造謠 消防局這樣澄清

京華城拆除一半火警 消防員滅火中

男子預告殺人「被砍到不好意思」 揚言當鄭捷第二被逮

影／南投搶錢測速桿限速30公里 你不知道的原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。