中天新聞播「小韓粉」哭泣挺韓國瑜挨罰60萬元 NCC勝訴

國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天新聞台播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為何要罵韓國瑜」等內容明顯將兒童視為宣傳工具，並以身心尚未成熟兒童為主體，再連結到特定政治人物，刻意影響公共利益，違反衛星廣播電視法裁罰60萬元。中天不服提告，台北高等行政法院認為原處分無違誤，判中天敗訴，可上訴。

中天新聞台去年4月2日上午7時許，節目《中天晨報》播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊哭邊罵"為什麼要罵韓國瑜"」、「後援會粉絲團力挺影片增!女童甜喊"韓國瑜加油"」及「"下一代需要您救臺灣"婦攜姪女拱韓選總統」相關新聞，遭民眾檢舉內容不當。

新聞內主播導言：「高雄市長韓國瑜的人氣很高，不只大人們喜歡，小朋友更是把他當成偶像來崇拜，就有女童希望他可以出來選總統，還有10歲的小朋友看到陳水扁罵他，都哭了」。

記者旁白：「韓國瑜大陸行拚外銷，卻被前總統陳水扁錄影片，大罵20分鐘，讓不少市民很生氣，連小韓粉都看不過去…，邊哭邊罵眼淚掉不停，10歲小妹妹非常崇拜韓國瑜，見韓市長幫農民找出路還要被罵，真的很不捨…，韓國瑜高人氣，後援會粉絲團愈來愈多家長上傳小朋友的影片力挺韓國瑜…。」

「睜大眼睛搭配超酷表情，小女童加油力道百分百…，就是要支持韓市長，還有2歲萌娃希望他出來選總統。大人喊一句，女童跟著附和，女童姑姑還PO文註記希望韓國瑜選總統，下一代真的需要您救救臺灣，也喊出眾多韓粉的心內話」

NCC邀專家學者討論，認為兒童心智未成熟，卻被用來與特定人物作連結，且孩童臉部沒馬賽克，聲音沒有做處裡，未來可能會影響兒童人格，因此認定違反「衛星廣播電視法」第27條第3項第2款規定，裁處60萬元罰鍰。

中天提告主張，公權力機關不得以新聞媒體功能未實際發揮為由，或由行政機關取締不符公益標準媒體等理由，介入或限制新聞媒體報導內容，妨礙新聞自由。

法院指出，享有傳播自由者，應基於自律觀念善盡其社會責任，不得有濫用自由情事。其有藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家利益或侵害他人權利等情形者，國家自得依法予以限制。

該新聞以身心尚未成熟兒童為主體，呈現兒童支持特定政治人物，明顯將兒童視為宣傳工具，侵害兒童人格利益及自主權，且全程未打馬賽克及變聲處理，妨害兒童或少年身心健康。

因此，NCC認中天已違反衛廣法規定而裁罰，經核於法並無不合，亦符合司法院釋字第364號、第678號解釋理由及第509號解釋意旨，判中天敗訴。