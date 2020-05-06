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監察院全票彈劾前竹山鎮長 黃丹怡叫屈認為程序不恰當

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
前竹山鎮長黃丹怡與主秘洪丞俊，涉嫌收受工程回扣，檢調人員當時前往鎮公所查扣公文資料。記者黑中亮／攝影 資料照片
前竹山鎮長黃丹怡與主秘洪丞俊，涉嫌收受工程回扣，檢調人員當時前往鎮公所查扣公文資料。記者黑中亮／攝影 資料照片

竹山鎮前鎮長黃丹怡及前主秘洪丞俊因向得標廠商收取回扣款，遭到檢方起訴後，監察院日前予以彈劾，黃丹怡不滿表示，目前自己已非公務人員，且司法仍在審理中，全案尚未宣判，不明白為何監察委員要急著趕在司法程序前，以全票方式通過彈劾案，認為時序上不恰當；而南投地檢署表示，這代表全案調查事實已明確，等待院方的最後判決。

監察院彈劾南投縣竹山鎮前鎮長黃丹怡及前主秘洪丞俊於任職期間，利用辦理發包多項公共工程的職務機會，向得標廠商收取回扣達147萬餘元，經監察委員仉桂美、楊美鈴提案彈劾，認為二人犯罪後猶矢口否認犯行，至監察院詢問時仍意圖規避責任，未見悔意，監察院日前以13全票通過彈劾案。

前鎮長黃丹怡得悉被彈劾後表示，監察委員的彈劾內容，幾乎都是照抄檢方起訴書，未盡事實調查，同時強調個人目前並非公務人員，彈劾雖對她並無效力，但還是無法接受監察委員們在司法程序未完成一審前，就予以定案，未來勢必影響出庭時的司法答辯。

南投地檢署指出，黃、洪二人的收受回扣部分，南投地方法院是在涉及刑事部分予以追究審理，而監察院部分，則是本於職權可以對公務員的行政責任予以追究。

前竹山鎮長黃丹怡與主秘洪丞俊，涉嫌收受工程回扣，檢調人員當時前往鎮公所查扣公文資料。記者黑中亮／攝影 資料照片
前竹山鎮長黃丹怡與主秘洪丞俊，涉嫌收受工程回扣，檢調人員當時前往鎮公所查扣公文資料。記者黑中亮／攝影 資料照片

監察院 司法 回扣

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