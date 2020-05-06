被討6萬當街怒殺前雇主 高雄男辯「思覺失調」被打臉

高雄林姓男子受聘擔任陳姓角頭的司機2年多，離職後反遭陳追討零用錢、餐費6萬元，前年12月陳為討錢將車子堵在林家門口，林氣得買菜刀當街怒刺殺人。林姓男子雖隨即自首，審理卻主張患思覺失調症，但經鑑定他僅「可能」患病，卻非確診，犯案當下辨識能力沒顯著降低，高雄高分院今天依殺人罪判14年徒刑、褫奪公權7年。可上訴。

一審認為林姓男子跟陳姓死者衝突當下，有受到陳說了不少恐嚇話語影響，二審合議庭認為應無恐嚇話語，有必要改判，不過考量後，所判的刑度仍與一審相同為14年；林主張他患思覺失調症部分，一、二審都依精神鑑定結果，認定他只是可能有思覺失調症，但並非確診罹患，且案發當下辨識能力未達顯著降低，此部分無法減刑。

判決指出，林姓男子經朋友介紹認識地方角頭陳姓男子，進而受聘為陳的司機，不過期間都沒有薪水，僅不定時有零用錢，或外出一起用餐，經過2年多，林不認同陳的為人，更曾被要求出面指證得罪陳的人涉販毒，2017年間他於是決心離開。

不料離開後，陳姓男子多次催討要還回零用錢總共6萬元，林置之不理，陳卻多次找他要錢，還要小弟到林的家門口徘徊，林因此感到害怕、無法入睡，甚至有自殺意念，因此就診；2018年12月17日凌晨12點多，陳姓男子在路上巧遇林姓男子正在遛狗，陳再度討錢，還嗆「如果不還錢，要將你弄不見」。

陳姓男子接著將汽車停放苓雅區林姓男子家裡經營的修車廠門口，還辱罵林母「神經病」，此時林氣得立刻去買「料理廚刀」，預藏袖子內回到現場，但陳仍堅持要還6萬元，「我車就是放那裡，不然你就打壞它，我有的是錢。」兩人僵持不下，林怒火中燒，亮刀猛刺林。