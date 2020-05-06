「樂迪科技」違法代理大陸「滴滴出行」 負責人遭起訴

中國最大叫車服務「滴滴出行」由「樂迪科技」代理進入台灣試營運，社運人士王奕凱向檢調告發，指樂迪負責人王慈雍涉違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。雖王辯稱20萬元是個人資金，並非陸資，但台北地檢署查出樂迪營運資金來自大陸母公司，只是以借貸方式規避經濟部投審會，今依法起訴。

前年2月12日，王奕凱告發時質疑，台灣樂迪以20萬元資本額，竟可以舉辦規模花費可能超過百萬元的記者發表會，並補貼每個下載APP的計程車司機200元禮券及首趟載客500元的補貼，這些不明資金來源究竟從何而來？

檢調調查，台灣樂迪科技成立時向香港地區公司借款90萬美金，雙方沒約定還款期限，僅約定以每年營收固定百分比作為回饋，與一般借貸契約模式不同。

檢調清查金流，發現樂迪科技借貸款項的香港公司為滴滴香港關係企業，資金全都來自大陸母公司，透過層層轉匯來台。由於大陸地區公司要在台灣設分公司或辦事處，必須經投審會許可，懷疑中國滴滴與台灣樂迪科技為規避投審會，才以借貸方式入主台灣。

據了解，王慈雍到案後不承認營運資金、決策人來自大陸，僅坦承兩岸是用一樣APP平台與業務。檢方不採信其辯詞，認為營運決策人及資金都來自大陸，違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第40-1條、93-2條第1款，今依法起訴。