桃園高遶部落5鄰地區聯外道路被阻 居民提告爭還路

桃園復興鄉高遶部落5鄰地區聯外道路入口被新地主黃金來封閉，經桃園市政府認定既成道路後，居民以為可回復原狀，但黃向內政部訴願翻盤。20多名部落居民提告欲撤銷訴願決定，台北高等行政法院今上午首度開庭，居民呼籲法官履勘現場，以了解原鄉部落環境。

高遶部落5鄰地區設有一條聯外道路，可以連接市道118公路（羅馬公路）。除居住者也有耕作地在此地區的部落農地主，透過這條聯外道路進出。

其他部落居民也會從此聯外道路抵達高遶橋進入高貒溪，從事漁撈或遊憩，或循此道路往石秀灣山區從事傳統生活狩獵與採集等。這條聯外道路設置多年，是公認既成道路。

自救會表示，這條聯外道路銜接羅馬公路的入口端的「高遶段784號土地」原本是黃秀楠所有，曾於2014年明確簽署道路通行同意書，而復興鄉公所也於同年7月行文認定既成道路，並表示道路主管機關負有養護責任，如既有水泥鋪面、87年修建竣工高遶橋等。

時值桃園升格為直轄市，該土地被黃金來買下，卻未與高遶5鄰地區居民與農地主進行溝通，逕自於2015年開始刨除原鋪設水泥路面，在入口處設置鋼軌樁等路障，阻止他人進出。

這對居民與農地主宛如社區封城，嚴重影響生計，彼此開始串聯陳情，向桃園巿政府申訴，經養工處調查會勘，並於2018年5月認定既成道路，而復興區公所也行文要求黃金來恢復既成道路。

黃金來不服向內政部訴願，而內政部在未經勘查與調查情況下，決定撤銷桃園市原處分。居民們委託長期關懷社會公益的林三加律師，依原住民族保留地及既成道路等理由，主張是本件利害關係人，請求撤銷內政部訴願決定。

法院今上午開庭，高遶部落5鄰道路自救會庭後舉行記者會，強調黃金來多次誤導政府官員，讓內政部以為2017年替代道路已完成開通。

自救會指出，內政部訴願處理上僅收片面之詞，並未至現場勘查，也未了解原鄉部落居民作生活與文化，如此偏頗獨斷，顯然有嚴重疏失，請法官確實理解實況及原鄉部落生活文化與環境土地間關係，並進行調查與履勘現場，還我既成道路。