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郭志剛持乙炔噴槍燒熔蔣公銅像 法院判無罪

聯合報 / 記者蕭雅娟/台北即時報導
郭志剛。圖/本報資料照片
郭志剛。圖/本報資料照片

台灣建國工程隊成員郭志剛，2017年持乙炔噴槍，燒熔、切割陽明山國家公園辛亥光復樓前的蔣公銅像後頸部，警方當場逮補郭和同行的林姓男子送辦。士林地方法院一審判公訴不受理，經檢方上訴，高等法院撤銷發回更審，合議庭認定銅像非公務員職務掌管物品，且正面未受損，仍可供人瞻仰面容，判處無罪。

2017年6 月14日晚上9 時許，郭開車偕同林男至辛亥光復樓前廣場，郭架鋁梯在蔣介石銅像基座後方，持乙炔噴槍攀爬至銅像後方，燒熔並切割銅像後頸部，當晚10點30分，警方當場發現2人行為，依法逮補，檢方認為2人犯損壞公務員職務上掌管物品罪嫌，及毀損罪嫌。原判決合議庭認為台北市政府工務局公園路燈工程管理處不具告訴能力，公訴不受理。經上訴後，高院撤銷發回更審。

郭供稱，此案後半年，就通過促進轉型正義條例，行為有阻卻違法功效，「我是在維護社會公義不是為了個人」。林則聲稱，到場才知道郭的目的，就是在旁邊看，只要象徵性保留幾個銅像，在博物館作為歷史見證就好。

合議庭認為，銅像是日本落合國際獅子會、台北市信義國際獅子會共同捐贈的紀念雕塑品，查無財產登記、捐贈文書，由公管處負責維護管理，銅像性質屬於供公正使用的公共用物，非公務員職務上掌管物品。

合議庭指出，銅像高不超過1人身高，僅後方頸部一小部分有白色及輕微切割痕跡，正面全部均未受損，且一般人瞻仰時，因銅像高度甚高，均應抬頭向上方銅像正面致意，少會特別注意後方，蔣公銅像整體完好，仍可供人瞻仰面容，難認達毀損程度。全案判處2人無罪。可上訴。

蔣公銅像後頸部。記者蕭雅娟/翻攝
蔣公銅像後頸部。記者蕭雅娟/翻攝
郭、林2人案發時，遭警方發現逮補。記者蕭雅娟/翻攝
郭、林2人案發時，遭警方發現逮補。記者蕭雅娟/翻攝

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