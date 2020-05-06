通緝犯對員警巴臉拳打腳踢判無罪 因患「思覺失調症」

嘉義縣黃姓女通緝犯，2年前被洪姓等3員警發現，逮捕過程黃女先打員警臉頰，被警上銬後又對3名員警拳打腳踢，造成員警多處擦挫傷，檢訊後依妨害公務提起公訴，嘉義地院認定黃女罹患「妄想型思覺失調症」，判無罪，並令進相當處所監護1年。

判決書指出，嘉義縣黃姓女子2年前妨害公務，被判拘役30天未到案執行被通緝，同年11月間，黃女在水上火車站前，被水上分局水上派出所洪姓員警發現，通知王姓丶殷姓員警到場協助，3人搭乘警車丶著制服到場，向黃姓女子要求出示證件確認身份。

黃女當場拒絕，並立即朝王姓員警右臉揮一巴掌，3名員警立即將王女制服丶雙手上銬，黃女人不願就犯，先用腳踢3名員警，再徒手攻擊殷姓員警雙手，造成內側擦挫傷，警方將她制伏後，帶回派出所複詢，依法移送執行，並將黃女依妨害公務罪嫌起訴。

黃姓女子進入看守所執行後，仍不斷辱罵管理員，經所方安排黃女到身心科就醫丶服藥後才比較穩定。

法官開庭期間。要求醫院對黃姓女子個人史丶家族史丶學校史丶工作丶疾病史做診斷性會談，及整體生理丶心理評估，鑑定結論認為黃女罹患「妄想型思覺失調症」，因為缺乏病識感、長期拒絕治療，無法獲改善，事發當時受精神或心智缺陷，無法辨識違法行為，依照刑法19條第1項無刑事責任能力者，判定黃女無罪。