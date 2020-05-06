盜傳「她的性生活」影片給自己 美籍男賠7萬2判緩刑

美籍男子DAVID將酒吧女務生手機內自拍的性生活照片、影片傳到自己臉書，被控妨害秘密，台北地院審理，DAVID認罪、賠7萬2000元，法官依個人資料保護法「非法蒐集他人性生活個人資料」罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

DAVID盜傳的檔案有2個，1個是被害人著上衣，下半身僅著內褲的照片，另1個是被害人與男朋友躺在床上，被害人裸露上半身，她的男朋友從背後環抱、撫摸她胸部的影片，2個電磁檔案法官於宣判時宣告沒收。本案可上訴。

DAVID曾前往台北市大安區某酒吧消費，與被害人成為臉友，2018年9月23日晚間，DAVID再次前往消費，見被害人離開吧台區，打開她的手機查閱資料，將私密照片、影片傳到自己的臉書，當天凌晨近3時被害人發現，截圖後報警處理。

法院審理時，DAVID自白，酒吧監視器也照到他動用被害人的手機的畫面，法官依個人資料保護法「非法蒐集他人性生活的個人資料」罪論罪。

判決書說，DAVID與被害人交情並不深，卻擅自使用她的手機，將屬於極為私密的照片、影片傳送到自己的臉書帳戶，毫不尊重他人資訊隱私權，並使被害人擔心私密照片、影片有遭外洩的可能，被害人承受莫大的痛苦。

法官考量DAVID已坦承犯行，與被害人成立調解，願每月賠3000元到賠完7萬2000元為止，判他有期徒刑3月，緩刑2年，刑後不必驅逐出境。