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用未成年子女當人頭 男欠千萬稅聽到管收嚇得趕緊繳

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
楊姓男子積欠營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，加上法緩約1400萬餘元始終不繳，經法官勸諭楊主動繳納，楊才答應分期繳納，終免於被管收。圖／報系資料照
楊姓男子積欠營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，加上法緩約1400萬餘元始終不繳，經法官勸諭楊主動繳納，楊才答應分期繳納，終免於被管收。圖／報系資料照

楊姓男子積欠營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，加上法緩約1400萬餘元始終不繳，遭行政執行署新竹分署強制執行，發現他名下公司竟以其母與未成年子女當人頭，企圖製造無財產假象，刷卡卻有高額消費力，經向新竹地院聲請管收，法官勸諭楊主動繳納，他最後答應分期繳納，終免於被管收。

新竹分署指出，楊於93至97年間經營砂石建材買賣業，未依規定申請營業登記，遭財政部中區國稅局虎尾稽徵所查獲後核定補徵93至96度營業稅、營利事業所得稅及綜合所得稅，並裁處罰鍰合計約1400萬餘元。

但楊逾限繳期限後仍不履行，遭行政執行署新竹分署強制執行，經執行扣押所查得楊的財產，僅清償6萬餘元，與滯欠金額相差極為懸殊。調閱其所得資料，楊的名下僅剩一輛年份為1993年車輛，別無其他財產。

新竹分署進行相關調查，發現楊的信用卡刷卡紀錄擁有高額消費能力，他還將所投資的公司以其母及未成年6餘歲子女擔任名義上負責人及股東，背後楊仍實際掌握公司營運事宜及資金運用，新竹分署就調查事實多次要求楊到場說明，卻遭置之不理。

新竹分署上月向新竹地方法院聲請拘提楊男獲准，5日將楊拘提到案，但楊仍對欠稅案件拒不履行，竹分署詢問後認定楊有履行義務可能，且有隱匿其經營營利事業事證，立即具狀向地院聲請管收，經法官勸諭楊主動繳納，楊才當場表示願意分期繳納，終免於被管收。

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