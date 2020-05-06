男子張貼中市KTV確診大消毒 寫道歉文獲緩起訴

陳姓男子見網友張貼中市北屯區超級巨星經貿店外有消毒工作人員集合的畫面照片後，未經查證內容是否屬實，涉嫌散布「昨天疑似傳出確診，今日立馬大陣仗消毒」等不實訊息，檢察官以陳男己在網站上發表澄清文章及道歉文，予以緩起訴處分，但罰他向公庫支付新台幣3萬元。

緩起訴處分書指出，陳男（27歲）於3月28日下午，見有網友在Instagram個人網頁IG限時動態，張貼中市北屯區超級巨星經貿店外有消毒工作人員集合畫面照片，即自行錯誤認知有疑似確診案例始會消毒。

陳男未經查證內容是否屬實，同晚以手機連結網路至其IG個人網頁，以公開方式，張貼該公司外消毒工作人員照片，並註記「昨天疑似傳出確診、今日立馬大陣仗消毒」等不實訊息，散播有關新冠肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於多數民眾接受新冠肺炎流行疫情訊息之正確性及該公司。