快訊

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

《誰是被害者》：死後才能「發聲」？那些等待被看見的傷痕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罵柯文哲廢物、嗆炸市府 網友判3月刑定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
男子王載方在網路上咒罵台北市長柯文哲「真廢物」，嗆「我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物」，遭判3月徒刑、得易科罰金定讞。圖為京華城昨日火警，柯文哲即時了解狀況。圖／擷自台北大聲公
男子王載方在網路上咒罵台北市長柯文哲「真廢物」，嗆「我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物」，遭判3月徒刑、得易科罰金定讞。圖為京華城昨日火警，柯文哲即時了解狀況。圖／擷自台北大聲公

男子王載方前年在雅虎奇摩網站一篇「癮君子當心！北市百條登山步道將禁菸」的新聞下方留言，咒罵「柯文哲真廢物，我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物」。新北地院依恐嚇公眾罪判王3月徒刑，得易科罰金，他不服而上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

王載方（45歲）前年8月22日上午以「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」暱稱登錄雅虎奇摩網站，在標題為「癮君子當心！北市百條登山步道將禁菸」的新聞下方留言，稱「彰化縣2011年全縣50條登山步道禁菸，柯文哲真廢物，我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物」。台北市刑大認為王此舉是在恐嚇不特定進出台北市政府的公眾，將他移送新北地檢署偵辦。

新北地院審理時，王表示因看到彰化縣登山步道早在2011年就禁菸，但他2018年至台北市登山，仍遭受二手菸危害，他曾打電話去罵台北市、新北市政府，目的只是要督促政府做該做的事，無恐嚇公眾之意。王也主張警方沒查到炸彈、油品，也沒有被害人，沒有造成實際影響云云。

當時王還想請地院函請教育部公布「哪些形容詞和動詞可以使用？」，這樣才知不會觸犯法律；但新北院認為這和是否構成恐嚇公眾罪無關，沒有調查必要。

高院審理時，王坦承留下這些文字，合議庭認為這些字句客觀上將危害人民生命、身體和財產，且市政府不僅有許多公務人員辦公，洽公的民眾也很多，一旦遭受恐怖攻擊，將造成嚴重傷亡，王張貼的內容會讓民眾擔心遭遇不測而恐慌。

高院認為一審判王3月得易科罰金之刑允當，但王載方卻否認有恐嚇犯意，說法不可採，駁回上訴。

王載方也曾因不滿禁煙法案未經立法院立法通過，同樣在雅虎奇摩新聞網站寫下「金溥聰金狗男寵收煙商數億賄賂」等字句。金經人告知，決定提告，王遭處拘役40日、得易科罰金確定。

延伸閱讀

錢櫃大火釀六死 柯文哲：練台生應比我更關心企業品牌

拚2024全台Long stay？ 柯文哲：還早得很

錢櫃火警究責 柯文哲：反對出事後抓人祭旗

關切火警被酸隔岸觀火 柯文哲：已要求檢討

相關新聞

用未成年子女當人頭 男欠千萬稅聽到管收嚇得趕緊繳

楊姓男子積欠營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，加上法緩約1400萬餘元始終不繳，遭行政執行署新竹分署強制執行，發現他名...

男子張貼中市KTV確診大消毒 寫道歉文獲緩起訴

陳姓男子見網友張貼中市北屯區超級巨星經貿店外有消毒工作人員集合的畫面照片後，未經查證內容是否屬實，涉嫌散布「昨天疑似傳出...

罵柯文哲廢物、嗆炸市府 網友判3月刑定讞

男子王載方前年在雅虎奇摩網站一篇「癮君子當心！北市百條登山步道將禁菸」的新聞下方留言，咒罵「柯文哲真廢物，我也要去炸台北...

教育局同意給北市教師會公假、公帑付代課費 局長挨告

台北市學校教育產業工會不滿台北市教育局，同意給予台北市教師會幹部以公假辦理諮詢服務、公帑支付代課費用，今赴台北地檢署告發...

不要看到消毒就開槍 張貼KTV新冠肺炎中鏢處分緩起訴

從事修理機車的陳男，3月29日路經中市東英路，見「太平之星KTV」外，正有人員在消毒，現場並有擔任警察的林姓友人在場拍照...

大學系主任不甩系教評會決議改聘他人 偽造文書罪起訴

嘉義大學陳姓教師7年前擔任學校機械能源工程學系主任及系評會召集人，涉嫌自行更改系教評會甄試的副教授及專案助理排序名單，將...

散播百貨公司櫃姐新冠肺炎確診 咖啡店女老闆被訴

咖啡店江姓女老闆3月間，在千人社群軟體IG，張貼「新光有櫃姐有感染新冠肺炎，大家最近別去百貨公司」不實訊息；在某公司上班...

協助中影副董莊婉均掏空公司7億多元 中影前協理遭起訴

中影前副董事長莊婉均，利用保管中影公司和時任董事長蔡正元的大小章之便，向銀行詐領中影存款帳戶7.5億元，並擅自將中影資金...

殺警無罪監護修法「5年+5年」 草案最慢下周送行政院

鄭姓男子殺害鐵路警察因精障判無罪，社會安全網漏縫；法務部緊急修正刑法保安處分規定，決議現行法監護最長5年不動，增設必要時...

男轉傳新店地區有人得新冠肺炎 獲不起訴

北部地區一名王姓男子，於今年2月間新冠肺炎疫情爆發之際，用社群軟體Line提醒一名好友注意安全，「有一家人染病，被收治在...

散播確診在某社區 女緩起訴代價1萬5並傳30好友懺悔

今年3月臉書及有60人的基隆市長照服務員LINE群組，連續出現「基隆市確診病例位於基隆市某某社區」不實謠言，造成社區民眾...

酸網友「年紀輕就吃到那麼肥」 男遭判罰

王姓男子在網路上認識一名葉姓網友，民國108年3月間兩人在LINE群組內打屁聊天，王竟在群組內打字「 年紀輕輕就吃到那麼...

熱門新聞

尷尬！柯文哲遠視京華城火災貼文 網酸：隔岸觀火

高醫前院長家火災起因竟被造謠 消防局這樣澄清

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

京華城拆除一半火警 消防員滅火中

男子預告殺人「被砍到不好意思」 揚言當鄭捷第二被逮

影／南投搶錢測速桿限速30公里 你不知道的原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。