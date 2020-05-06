罵柯文哲廢物、嗆炸市府 網友判3月刑定讞

男子王載方前年在雅虎奇摩網站一篇「癮君子當心！北市百條登山步道將禁菸」的新聞下方留言，咒罵「柯文哲真廢物，我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物」。新北地院依恐嚇公眾罪判王3月徒刑，得易科罰金，他不服而上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

王載方（45歲）前年8月22日上午以「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」暱稱登錄雅虎奇摩網站，在標題為「癮君子當心！北市百條登山步道將禁菸」的新聞下方留言，稱「彰化縣2011年全縣50條登山步道禁菸，柯文哲真廢物，我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物」。台北市刑大認為王此舉是在恐嚇不特定進出台北市政府的公眾，將他移送新北地檢署偵辦。

新北地院審理時，王表示因看到彰化縣登山步道早在2011年就禁菸，但他2018年至台北市登山，仍遭受二手菸危害，他曾打電話去罵台北市、新北市政府，目的只是要督促政府做該做的事，無恐嚇公眾之意。王也主張警方沒查到炸彈、油品，也沒有被害人，沒有造成實際影響云云。

當時王還想請地院函請教育部公布「哪些形容詞和動詞可以使用？」，這樣才知不會觸犯法律；但新北院認為這和是否構成恐嚇公眾罪無關，沒有調查必要。

高院審理時，王坦承留下這些文字，合議庭認為這些字句客觀上將危害人民生命、身體和財產，且市政府不僅有許多公務人員辦公，洽公的民眾也很多，一旦遭受恐怖攻擊，將造成嚴重傷亡，王張貼的內容會讓民眾擔心遭遇不測而恐慌。

高院認為一審判王3月得易科罰金之刑允當，但王載方卻否認有恐嚇犯意，說法不可採，駁回上訴。

王載方也曾因不滿禁煙法案未經立法院立法通過，同樣在雅虎奇摩新聞網站寫下「金溥聰金狗男寵收煙商數億賄賂」等字句。金經人告知，決定提告，王遭處拘役40日、得易科罰金確定。