教育局同意給北市教師會公假、公帑付代課費 局長挨告

台北市學校教育產業工會不滿台北市教育局，同意給予台北市教師會幹部以公假辦理諮詢服務、公帑支付代課費用，今赴台北地檢署告發台北市教育局長曾燦金、台北市教師會理事長葉青芪與幹部等10人涉嫌貪汙圖利、偽造文書等罪。

北學產表示，台北市教育局涉嫌圖利台北市教師會幹部「同意9位教師以公假辦理教師諮詢服務事宜」，並准予「所需代理代課費用由學校人事費支應，不足部分由學校專案報局補助。」

2014年8月間，監察院因教育部函示教師會幹部得減授課會務假，違反法律保留原則，提案糾正教育部。2016年9月14日，台北市教育局也在新聞稿說明，以公帑支付人民團體幹部固定減授課代課費，屬無法律授權依據，明顯為恣意濫權違法行為。

不過，被糾正後，台北市教育局於2015至2019學年度期間仍曲解法令，巧立飾詞繼續犯行。因此，北學產基於公帑公義，今告發曾燦金等10人涉犯貪汙圖利、刑法偽造文書等罪。