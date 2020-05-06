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大學系主任不甩系教評會決議改聘他人 偽造文書罪起訴
嘉義大學陳姓教師7年前擔任學校機械能源工程學系主任及系評會召集人，涉嫌自行更改系教評會甄試的副教授及專案助理排序名單，將更改後名單交羅姓助理製作不實記錄，送學校院務及校務會議審核通過，經檢察官偵訊陳丶羅都坦承犯案，訊後依涉嫌偽造文書提起公訴。
校方表示，陳姓教師目前已未擔任行政職，校方尊重司法調查。
起訴書指出，陳姓男子102年7月間向學校簽報，計畫徵聘副教授及專案助理教授各1名，由校方公告甄選資訊，共有15人報名參加甄選。
系教評會在同年10月份，召開評審委員投票表決，決議副教授一職錄取正選朱姓男子丶備取為張男，專案助理教授正選錄取田女丶備取為沈男，羅姓助理會議後也完成錄音檔紀錄製作。
同年11月間，陳男利用該系召開第5次教評會議，指示羅姓助理重新製作該系教評會，新聘教師選票副教授正取為張男丶備取為王男；專案助理教授正取改為另一沈男，多名出席委員認為有疑慮丶拒絕投票。
陳會後要求羅姓助理，製作不實會議記錄，登載出席委員同意上訴2新聘教師排序，並送交院評會通過張男及沈男子聘任案，嘉義市調查站接獲檢舉後，報請檢察官偵辦丶調閱相關會議記錄及錄音檔，認為陳丶羅行為，已損害學校教師聘任正確性及妥適性，依法提起公訴。
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